Innlent

„Það var bara blanka­logn hjá þeim og þeir voru með ó­virka vél“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Björgunarskipið Sigurvin togaði skútuna til hafnar á Siglufirði.
Björgunarskipið Sigurvin togaði skútuna til hafnar á Siglufirði. Atli Már Markússon

Þrír voru um borð í skútu sem dregin var til hafnar á Siglufirði af björgunarskipinu Sigurvini á sjöunda tímanum í dag. Fyrstu samskipti viðbragðsaðila við skipverja fóru fram í morgun þegar þeir síðarnefndu höfðu samband og óskuðu eftir aðstoð vegna þess að skútan væri vélarvana og það væri ekki nægur byr í seglin og því kæmust þeir hvorki lönd né strönd. Svo bætti í vindinn um stund og var þá hætt við að sækja skútuna en á þriðja tímanum reyndist það svo nauðsynlegt á ný.

Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar staðfestir þetta í samtali við blaðamann Vísis. Hann segir skútuna hafa verið ansi norðarlega þegar fyrst var óskað eftir aðstoð en um þrjátíu sjómílur, sem jafngildir um fimmtíu kílómetrum, frá mynni Siglufjarðar þegar loks var siglt af stað í átt að skútunni.

Hún hafi komið erlendis frá en ekki liggi fyrir hvort skipverjarnir þrír hafi ætlað sér að sigla norður fyrir landið án þess að leggja við höfn eða dvelja hérlendis um stund.

Bætt í vindinn um stund

Líkt og fyrr segir hafi samskipti við stjórnstöð Landhelgisgæslunnar hafist um og upp úr klukkan tíu í morgun en þá hafi þeim verið gert viðvart um að þremenningarnir ættu í vandræðum með vél og segl.

Jón Þór segir nýju björgunarskip Landsbjargar mikið hraðskreiðari en þau sem eldri eru en að ef um tog sé að ræða fari skipin frekar hægt yfir. Vísir/Vilhelm

„Það var enginn vindur. Það var bara blankalogn hjá þeim og þeir voru með óvirka vél,“ segir Jón Þór og bætir við að síðan hafi verið kallað út aftur um korter í þrjú.

„Þá er báturinn kominn eitthvað nær og rétt um fjögur eru þeir komnir með skútuna í tog og þeir eru komnir í höfn núna rétt fyrir sjö í kvöld.“

Hann telji þá hafa metið sem svo í morgun að það myndi bæta í vind og því ekki þörf á að sigla að skútunni.

„Þeir hafa gengið fram á að komast kannski í land einhvern veginn eða allavega einmitt nær, fengið byr í seglin og svo hefur nú kannski vindurinn dottið niður aftur,“ segir hann.

Þrjú útköll í vikunni

Það sé algengara en marga myndi gruna að björgunarsveitirnar sinni útköllum svipuðu þessu, þetta sé til að mynda þriðja útkallið þar sem vélarvana bátar eru sóttir það sem af er viku. Hann segir Sigurvin fara út á haf með fulla áhöfn, sem sé fimm eða sex manns.

„Tvö tilvik í Djúpinu þar sem verið var að sækja aflvana báta,“ segir hann. Útköllin séu oft og tíðum mjög tímafrek en nýju skipin séu hraðskreiðari en þau eldri.

„Sigurvin er eitt af nýju skipunum. Þá eru þeir fljótir á staðinn en þegar þeir eru búnir að, þú veist, að taka skipið auðvitað eða bátinn í tog, þá er bara farið rólega til þess að það sé, verði engin óþarfa hætta,“ segir Jón og bætir við: „Það er ekki hægt að bjóða fólki upp á það í togi að skoppa eins og skopparakringla.“

Hafið Björgunarsveitir Fjallabyggð

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