„Það var bara blankalogn hjá þeim og þeir voru með óvirka vél“ Freyja Þórisdóttir skrifar 18. september 2026 21:00 Björgunarskipið Sigurvin togaði skútuna til hafnar á Siglufirði. Atli Már Markússon Þrír voru um borð í skútu sem dregin var til hafnar á Siglufirði af björgunarskipinu Sigurvini á sjöunda tímanum í dag. Fyrstu samskipti viðbragðsaðila við skipverja fóru fram í morgun þegar þeir síðarnefndu höfðu samband og óskuðu eftir aðstoð vegna þess að skútan væri vélarvana og það væri ekki nægur byr í seglin og því kæmust þeir hvorki lönd né strönd. Svo bætti í vindinn um stund og var þá hætt við að sækja skútuna en á þriðja tímanum reyndist það svo nauðsynlegt á ný. Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar staðfestir þetta í samtali við blaðamann Vísis. Hann segir skútuna hafa verið ansi norðarlega þegar fyrst var óskað eftir aðstoð en um þrjátíu sjómílur, sem jafngildir um fimmtíu kílómetrum, frá mynni Siglufjarðar þegar loks var siglt af stað í átt að skútunni. Hún hafi komið erlendis frá en ekki liggi fyrir hvort skipverjarnir þrír hafi ætlað sér að sigla norður fyrir landið án þess að leggja við höfn eða dvelja hérlendis um stund. Bætt í vindinn um stund Líkt og fyrr segir hafi samskipti við stjórnstöð Landhelgisgæslunnar hafist um og upp úr klukkan tíu í morgun en þá hafi þeim verið gert viðvart um að þremenningarnir ættu í vandræðum með vél og segl. Jón Þór segir nýju björgunarskip Landsbjargar mikið hraðskreiðari en þau sem eldri eru en að ef um tog sé að ræða fari skipin frekar hægt yfir. Vísir/Vilhelm „Það var enginn vindur. Það var bara blankalogn hjá þeim og þeir voru með óvirka vél,“ segir Jón Þór og bætir við að síðan hafi verið kallað út aftur um korter í þrjú. „Þá er báturinn kominn eitthvað nær og rétt um fjögur eru þeir komnir með skútuna í tog og þeir eru komnir í höfn núna rétt fyrir sjö í kvöld.“ Hann telji þá hafa metið sem svo í morgun að það myndi bæta í vind og því ekki þörf á að sigla að skútunni. „Þeir hafa gengið fram á að komast kannski í land einhvern veginn eða allavega einmitt nær, fengið byr í seglin og svo hefur nú kannski vindurinn dottið niður aftur,“ segir hann. Þrjú útköll í vikunni Það sé algengara en marga myndi gruna að björgunarsveitirnar sinni útköllum svipuðu þessu, þetta sé til að mynda þriðja útkallið þar sem vélarvana bátar eru sóttir það sem af er viku. Hann segir Sigurvin fara út á haf með fulla áhöfn, sem sé fimm eða sex manns. „Tvö tilvik í Djúpinu þar sem verið var að sækja aflvana báta,“ segir hann. Útköllin séu oft og tíðum mjög tímafrek en nýju skipin séu hraðskreiðari en þau eldri. „Sigurvin er eitt af nýju skipunum. Þá eru þeir fljótir á staðinn en þegar þeir eru búnir að, þú veist, að taka skipið auðvitað eða bátinn í tog, þá er bara farið rólega til þess að það sé, verði engin óþarfa hætta,“ segir Jón og bætir við: „Það er ekki hægt að bjóða fólki upp á það í togi að skoppa eins og skopparakringla.“ Hafið Björgunarsveitir Fjallabyggð Mest lesið Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Innlent Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Sundþjálfari KR með hníf á lofti fyrir lykilfund sundfólks Innlent Játar innbrot í búin Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Ég þekkti strax höfuðið á henni úr fjarska“ Innlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent KR-ingar harma sundátökin: „Mikilvægt að við hlúum hvert að öðru“ Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Fleiri fréttir „Það var bara blankalogn hjá þeim og þeir voru með óvirka vél“ Sjö um borð þegar bíll valt á Barðastrandarvegi „Við höfum iðulega verið tossinn í bekknum“ KR-ingar harma sundátökin: „Mikilvægt að við hlúum hvert að öðru“ „Ég þekkti strax höfuðið á henni úr fjarska“ Steinhissa á sjö ára kröfu yfir „burðardýrum“ Undirrituðu viljayfirlýsingu um stækkun VMA Segja kröfulista Icelandair tefja samninga Carlsberg og Kamala komu við sögu í málsvörnum Sundþjálfari KR með hníf á lofti fyrir lykilfund sundfólks Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark Fara fram á sjö og átta ár í Dettifossmálinu Fundi lokið án árangurs fimm dögum fyrir verkfall flugvirkja Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ Sjá meira