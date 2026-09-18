Alvarlegt atvik sem kom upp í gær, þar sem sundþjálfari hjá KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður um að hafa ráðist á kollega sinn, er á afar viðkvæmu stigi. Það er einnig í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og hjá lögreglu. Í tölvupósti frá félaginu segir að nú sé mikilvægt að sýna samhug og hlúa hvert að öðru.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í tölvupóstinum sem Garðar Páll Gíslason, formaður sunddeildar, sendir. Þar segir að allir í stjórn félagsins séu harmi slegnir vegna atviksins sem skeði skömmu fyrir stefnumótunarfund Sundsambands Íslands í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal í gær, fimmtudaginn 17. september.
Þar lágu leiðir sundþjálfara hjá KR og Gróttu saman en síðarnefnda félagið blés í lúðra fyrr á árinu og stofnaði sína eigin sunddeild. Samkvæmt heimildum Vísis réðst sundþjálfari KR á kollega sinn hjá Gróttu með höggum. Tilefnið liggur ekki fyrir en með stofnun sunddeildar Gróttu flutti nokkur fjöldi iðkenda sig frá KR og yfir í Gróttu. Þjálfari Gróttu var áður vinsæll þjálfari hjá KR.
Eftir höggin mun sundþjálfari KR hafa gripið til hnífs og ógnað þjálfara Gróttu. Í tölvupóstinum sem var stílaður á iðkendur, þjálfara og starfsfólk í KR segir meðal annars að „af tillitsemi við alla sem málinu og félögunum tengjast fjöllum við ekki ítarlegar um það hér, að öðru leyti en því að lögregla brást skjótt við og hefur málinu verið vísað í réttan farveg“.
Þá sé talið mikilvægt að koma nokkrum atriðum á framfæri við forráðafólk og iðkendur KR, svo sem að málið sé í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og hjá lögreglu og að sérhver einstaklingur sem telji sig þurfa aðstoð vegna málsins geti haft samband við ráðgjafana.
Málið sé á afar viðkvæmu stigi og því mikilvægt að þau hlúi hvert að öðru. Á mánudag sé foreldrum barna sem æfa með KR boðið á fund þar sem farið verði yfir málið og þá sérstaklega „hvernig við leysum þjálfaramálin“.
Tölvupósturinn er í fullri lengd hér að neðan.
Kæru iðkendur, þjálfarar og starfsfólk í KR.Alvarlegt atvik kom upp tengdum þjálfurum Gróttu og KR á fundi Sundsambands Íslands í gær. Við erum öll harmi slegin vegna þessa. Fjölmiðlar hafa fjallað um málið í dag. Af tillitsemi við alla sem málinu og félögunum tengjast fjöllum við ekki ítarlegar um það hér, að öðru leyti en því að lögregla brást skjótt við og hefur málinu verið vísað í réttan farveg.Við hörmum málið og teljum mikilvægt að koma eftirfarandi á framfæri við forráðafólk og iðkendurKR: Málið er í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og hjá lögreglu. Sérhvereinstaklingur sem telur sig þurfa á aðstoð að halda vegna afleiðinga þess getur haft samband við samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs (http://samskiptaradgjafi.is / sími: 581-1009/839-9100/783-9100).Málið er á afar viðkvæmu stigi og mikilvægt að við hlúum hvert að öðru.Á mánudaginn langar okkur svo til að biðja ykkur foreldrana um að koma á fund út í KR kl. 17, þar sem við getum aðeins farið yfir málið og eins farið yfir hvernig við leysum þjálfaramálin.Með þökkum fyrir hjartahlýju og samhug.