Sjö um borð þegar bíll valt á Barðastrandarvegi

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna bílveltu á Barðastrandarvegi á fimmta tímanum í dag en einn var fluttur á Borgarspítalann til aðhlynningar. Alls voru sjö í bílnum sem valt tvisvar eða þrisvar sinnum og fór betur en á horfðist en allt tiltækt lið lögreglu, slökkviliðs og björgunarsveita á svæðinu var kallað á vettvang.
Einstaklingur sem var meðvitundarlaus þegar viðbragðsaðila bar að garði var sóttur í kjölfar slyssins og staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar að þyrlan hafi lent á Borgarspítalanum á sjöunda tímanum í kvöld en útkallið barst um tveimur tímum fyrr.
Um var að ræða fólksbíl með sæti fyrir sjö manns en sex þeirra sem voru í bílnum þegar hann valt voru flutt á Patreksfjörð til athugunar og aðhlynningar. Þetta staðfestir Hlynur Hafberg Snorrason yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum.
Hann staðfestir einnig að tildrög slyssins séu til rannsóknar en talið sé að bíllinn hafi oltið tvisvar eða þrisvar við Innri-Múla á Barðastrandarvegi.
Allir tiltækir viðbragðsaðilar á svæðinu hafi verið kallaðir til: lögregla, slökkvilið, sjúkrabílar og björgunarsveitir, en það hafi farið betur en á horfðist. Manneskjan sem hafi verið meðvitundarlaus þegar lögregluna bar að garði hafi verið búin að ranka við sér áður en hún var færð upp í þyrlu Landhelgisgæslunnar og flutt til Reykjavíkur.