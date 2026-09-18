Krefjast tíu milljóna dollara til allra aðildarríkja FIFA Andri Broddason skrifar 18. september 2026 21:47 Gianni Infantino þarf að borga aðildarríkjum sambandsins háar fjárhæðir samkvæmt bréfi UEFA og CONCACAF EPA/CHRISTOPHER TORRES Deilur Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA og FIFA virðast engan endi ætla að taka síðan Gianni Infantino, forseti FIFA, tilkynnti að hann hygðist selja hlut heimsmeistaramótsins til einkafjárfesta. Nú hefur UEFA í samvinnu við knattspyrnusamband Norður-Ameríku og eyja í Karíbahafinu, CONCACAF, krafist þess að öll 211 aðildarríki FIFA fái tíu milljónir dollara frá FIFA. Rökin fyrir því að félögin ættu að fá þennan pening eru vegna þess að gróði FIFA er umfram það sem sambandið þarf og ætti sambandið að gefa það aftur til félaganna. BBC Sport fjallar um bréfið og samkvæmt miðlinum er FIFA með sex milljarða dollara í bankanum sem er meira en sambandið þarf þangað til það heldur næsta heimsmeistaramót árið 2030. Samkvæmt bréfinu sem var sent til Gianni Infantino ætti fjármagnið að vera notað til þess að bæta aðstöðu og þróun fótbolta í aðildarríkjunum. Þetta er minni upphæð en Gianni Infantino lofaði aðildarfélögum sem ætluðu að styðja tillögu hans að selja hlut heimsmeistaramótsins en hann lofaði 40 milljónum dollara. Varast þarf að FIFA sanki að sér peningum sem eru betur nýttir hjá aðildarfélögum sem geta bætt aðstöðu þeirra til fótboltaiðkunar og stækkað íþróttina. Stærsta fjáröflun fyrir FIFA er heimsmeistaramótið í fótbolta og þarf því fjármagn sambandsins aðeins að duga fram að næsta heimsmeistaramóti. FIFA UEFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Íslenski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Íslenski boltinn Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti „Algjör óþarfi fyrir dómarann að vera búa til svona úlfalda úr mýflugu“ Sport Fleiri fréttir JJ Gabriel mættur til Barcelona Krefjast tíu milljóna dollara til allra aðildarríkja FIFA Selfyssingar skoruðu öll mörkin í úrslitaleiknum Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Olise skoraði þrennu í stórsigri Bayern München „Töpuðum á réttan hátt” „Fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora” Hlín hafði betur í Íslendingaslagnum í Svíþjóð Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea „Meira sem að þeir þurfa að hafa áhyggjur af hjá okkur“ Uppgjörið: ÍBV - Þróttur 4-3 | Bikarþynnka í Vestmannaeyjum Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Infantino beðinn um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Sjá meira