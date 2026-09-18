Fótbolti

Krefjast tíu milljóna dollara til allra aðildar­ríkja FIFA

Andri Broddason skrifar
Gianni Infantino þarf að borga aðildarríkjum sambandsins háar fjárhæðir samkvæmt bréfi UEFA og CONCACAF
Gianni Infantino þarf að borga aðildarríkjum sambandsins háar fjárhæðir samkvæmt bréfi UEFA og CONCACAF EPA/CHRISTOPHER TORRES

Deilur Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA og FIFA virðast engan endi ætla að taka síðan Gianni Infantino, forseti FIFA, tilkynnti að hann hygðist selja hlut heimsmeistaramótsins til einkafjárfesta. Nú hefur UEFA í samvinnu við knattspyrnusamband Norður-Ameríku og eyja í Karíbahafinu, CONCACAF, krafist þess að öll 211 aðildarríki FIFA fái tíu milljónir dollara frá FIFA.

Rökin fyrir því að félögin ættu að fá þennan pening eru vegna þess að gróði FIFA er umfram það sem sambandið þarf og ætti sambandið að gefa það aftur til félaganna. BBC Sport fjallar um bréfið og samkvæmt miðlinum er FIFA með sex milljarða dollara í bankanum sem er meira en sambandið þarf þangað til það heldur næsta heimsmeistaramót árið 2030.

Samkvæmt bréfinu sem var sent til Gianni Infantino ætti fjármagnið að vera notað til þess að bæta aðstöðu og þróun fótbolta í aðildarríkjunum. Þetta er minni upphæð en Gianni Infantino lofaði aðildarfélögum sem ætluðu að styðja tillögu hans að selja hlut heimsmeistaramótsins en hann lofaði 40 milljónum dollara.

Varast þarf að FIFA sanki að sér peningum sem eru betur nýttir hjá aðildarfélögum sem geta bætt aðstöðu þeirra til fótboltaiðkunar og stækkað íþróttina. Stærsta fjáröflun fyrir FIFA er heimsmeistaramótið í fótbolta og þarf því fjármagn sambandsins aðeins að duga fram að næsta heimsmeistaramóti.

FIFA UEFA Deilur um Gianni Infantino

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