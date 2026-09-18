Olise skoraði þrennu í stórsigri Bayern München Andri Broddason skrifar 18. september 2026 20:23 Michael Olise átti stórleik í kvöld gegn Union Berlin í þýsku úrvalsdeildinni. Alexander Hassenstein/Getty Images Stórlið Bayern München tók á móti Union Berlin í fjórðu umferð þýsku úrvalsdeildar karla í fótbolta í kvöld. Union Berlin var fyrir leikinn að leita að sínum fyrsta sigri en liðið þarf að bíða lengur þar sem Bayern München vann leikinn 7-0. Leikurinn var vægast sagt ósanngjarn og átti lið Union Berlin einfaldlega erfitt með að koma boltanum fram yfir miðju. Bayern München sýndi gríðarlega yfirburði og náði Jamal Musiala að brjóta ísinn fyrir Bayern með glæsilegu skoti á átjándu mínútu. Á 38. mínútu var brotið á Michael Olise inni í teig Berlin og var víti dæmt. Harry Kane steig á vítapunktinn og skoraði örugglega úr því. Fimm mínútum síðar náði svo Michael Olise að skora sjálfur með glæsilegu skoti í fjærhornið. Staðan var því 3-0 í hálfleik en heimamenn í Bayern München voru ekki nálægt því að hætta að skora. Á 54. mínútu skoraði Harry Kane sitt annað mark með skalla eftir frábæra fyrirgjöf frá Olise. Ismael Saibari nýtti tækifærið og skoraði sitt fyrsta mark fyrir Bayern München en hann var keyptur til félagsins í sumar. Nánast í næstu sókn skoraði Olise sitt annað mark og sjötta mark Bayern eftir að markmaður Union Berlin, Frederik Ronnow, var kominn í lélega stöðu úr markinu. Olise fullkomnaði svo þrennuna sína stuttu síðar með glæsilegu skoti fyrir utan teiginn. Það reyndist síðasta mark leiksins og vann Bayern München sannfærandi 7-0 sigur. Bayern er þá enn taplaust í þýsku úrvalsdeildinni en liðið gerði 0-0 jafntefli við Schalke. Þýski boltinn Fótbolti Mest lesið Flestir Íslendingar halda með Liverpool Enski boltinn FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Íslenski boltinn Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Fótbolti Uppgjörið:Fram - Víkingur 2-2 | Tvö rauð á teymi Víkinga í dramatísku jafntefli Íslenski boltinn Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Íslenski boltinn Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Fleiri fréttir Olise skoraði þrennu í stórsigri Bayern München „Töpuðum á réttan hátt” „Fannst á tímabili eins og við gætum spilað í 200 mínútur án þess að skora” Hlín hafði betur í Íslendingaslagnum í Svíþjóð Brentford - Chelsea | Taplausir takast á við stóra áskorun „Meira sem að þeir þurfa að hafa áhyggjur af hjá okkur“ Fram - Víkingur | Æsispennandi fallslagur Uppgjörið: ÍBV - Þróttur 4-3 | Bikarþynnka í Vestmannaeyjum Uppgjörið: FH - Stjarnan 1-0 | Halda titilbaráttunni jafnri Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Infantino beðinn um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fanney og Arna sáu um varnarvinnuna í góðum sigri Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjá meira