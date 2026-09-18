Fótbolti

Olise skoraði þrennu í stór­sigri Bayern München

Andri Broddason skrifar
Michael Olise átti stórleik í kvöld gegn Union Berlin í þýsku úrvalsdeildinni.
Michael Olise átti stórleik í kvöld gegn Union Berlin í þýsku úrvalsdeildinni. Alexander Hassenstein/Getty Images

Stórlið Bayern München tók á móti Union Berlin í fjórðu umferð þýsku úrvalsdeildar karla í fótbolta í kvöld. Union Berlin var fyrir leikinn að leita að sínum fyrsta sigri en liðið þarf að bíða lengur þar sem Bayern München vann leikinn 7-0.

Leikurinn var vægast sagt ósanngjarn og átti lið Union Berlin einfaldlega erfitt með að koma boltanum fram yfir miðju. Bayern München sýndi gríðarlega yfirburði og náði Jamal Musiala að brjóta ísinn fyrir Bayern með glæsilegu skoti á átjándu mínútu.

Á 38. mínútu var brotið á Michael Olise inni í teig Berlin og var víti dæmt. Harry Kane steig á vítapunktinn og skoraði örugglega úr því. Fimm mínútum síðar náði svo Michael Olise að skora sjálfur með glæsilegu skoti í fjærhornið.

Staðan var því 3-0 í hálfleik en heimamenn í Bayern München voru ekki nálægt því að hætta að skora. Á 54. mínútu skoraði Harry Kane sitt annað mark með skalla eftir frábæra fyrirgjöf frá Olise.

Ismael Saibari nýtti tækifærið og skoraði sitt fyrsta mark fyrir Bayern München en hann var keyptur til félagsins í sumar. Nánast í næstu sókn skoraði Olise sitt annað mark og sjötta mark Bayern eftir að markmaður Union Berlin, Frederik Ronnow, var kominn í lélega stöðu úr markinu.

Olise fullkomnaði svo þrennuna sína stuttu síðar með glæsilegu skoti fyrir utan teiginn. Það reyndist síðasta mark leiksins og vann Bayern München sannfærandi 7-0 sigur. Bayern er þá enn taplaust í þýsku úrvalsdeildinni en liðið gerði 0-0 jafntefli við Schalke.

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