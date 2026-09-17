Framherjinn Dagur Orri Garðarsson spilar líklega ekki mikið lengur hér á landi þó að ekkert hafi orðið af því að hann yrði seldur frá Val til Slóveníu í síðustu viku. Sérfræðingar Stúkunnar segja hann verðskulda að komast út í atvinnumennsku.
Dagur Orri, sem er 21 árs, kom til Vals frá Stjörnunni síðasta vetur og hefur skorað fimm mörk í Bestu deildinni á tímabilinu, eftir sextán mörk sem lánsmaður hjá HK í fyrrasumar.
Hjá Val þurfti hann að leysa af hólmi Danann Patrick Pedersen sem missti af stórum hluta tímabilsins í ár vegna hásinarslits.
„Hversu mikil pressa var á honum í byrjun móts, að þurfa að vera arftaki Patrick Pedersen? Þetta er versta hlutskipti sem maður getur ímyndað sér: „Heyrðu já, þú átt að halda uppi markaskoruninni í staðinn fyrir besta framherja í sögu efstu deildar.“ En hann hefur aldrei misst dampinn, hægt og rólega lært á deildina, er byrjaður að skora mörk og verðskuldað að fá þessa athygli,“ sagði Baldur Sigurðsson í Stúkunni á þriðjudagskvöld.
Dagur Orri var eins og fyrr segir í sigti slóvenska félagsins Zilina en samkvæmt Fótbolta.net hafnaði hann tilboði félagins sem hafði þá samið við Val um kaupverð. Áður hafði Hjörvar Hafliðason rætt um það í Dr. Football að Dagur Orri væri mjög ósáttur við að Valur hefði hafnað 30 milljóna króna tilboði frá danska B-deildarliðinu Fredericia.
Fjórar umferðir eru eftir af Bestu deildinni en sérfræðingar Stúkunnar voru sammála um að líklegt væri að Dagur Orri myndi svo kveðja Val í vetur.
„Skandinavía er þægilegri í vetrarglugganum, að fara út til Noregs eða Svíþjóðar, og það þarf ekki að koma neinum á óvart ef hann fengi tækifæri til að fara þangað í janúar,“ sagði Bjarni Guðjónsson.