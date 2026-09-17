Fagn Brynjólfs slær í gegn

Samfélagsmiðlar FC Groningen hafa deilt skemmtilegu fagni Brynjólfs Willumssonar þegar hann skoraði í hollensku úrvalsdeildinni um helgina. Hann fagnaði í anda teiknimyndarinnar Kung Fu Panda.
Brynjólfur Willumsson gekk í raðir FC Groningen í hollensku úrvalsdeildinni árið 2024 frá Kristiansund í Noregi. Hann hefur vægast sagt slegið í gegn á tímabilinu þar sem hann er búinn að skora fjögur mörk í sex leikjum það sem af er tímabilsins.
Um helgina mætti hann Íslendingaliðinu Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni þar sem hann kom Groningen í forystu leiksins. Hann fagnaði markinu á skemmtilegan hátt eða í anda teiknimyndarinnar Kung Fu Panda.
View this post on Instagram A post shared by FC Groningen (@fcgroningen)
A post shared by FC Groningen (@fcgroningen)
Groningen deildi myndbandi af fagninu á Instagram-reikningi sínum sem hefur vakið mikla lukku. Fyrir nokkrum dögum deildi svo félagið myndböndum af fyrstu mörkum Brynjólfs fyrir félagið en það var fyrir tveimur árum. Þar voru fögnin ekki síðri og þarf hann að halda áfram að vera með frjótt ímyndunarafl ef hann ætlar að halda áfram að skora.
Svo virðist sem hollenska félagið dáist að drengnum og Brynjólfi virðist líða vel hjá félaginu þar sem hann heldur áfram að skora á tímabilinu.