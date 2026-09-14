Rigning norðarlands en að mestu þurrt annars staðar

Í dag er spáð norðanátt, 5 til 13 metrum á sekúndu vestantil, en annars hægari fram eftir degi.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar segir að það verði dálítil rigning norðanlands og þokusúld en að það ætti að haldast að mestu þurrt í öðrum landshlutum. Það gætu þó verið stöku skúrir á Suðausturlandi. Hiti verður á bilinu sex til 15 stig, hlýjast syðra.
Þá kemur fram í hugleiðingum að á morgun eigi að koma hæðarhryggur yfir landið með hægum vindi og björtu veðri, fyrst vestantil. Þá á að vera heldur svalara en í dag.
Svo á miðvikudag er nokkuð djúp lægð væntanleg upp að landinu. Þá hvessir af austri og suðaustri með talsverðri rigningu, einkum sunnan- og vestanlands. Um kvöldið fer að lægja og á fimmtudag er útlit fyrir þokkalegt veður, úrkomulítið og milt.
Nokkuð greiðfært er um landið allt en þó er víða vegavinna og framkvæmdir sem geta haft áhrif á umferð. Gott er að fylgjast með færð og framkvæmdum á vef Vegagerðarinnar og veðri á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Fremur hæg breytileg átt og víða bjartviðri, en norðvestan 5-13 m/s með smáskúrum austanlands fram eftir degi. Hiti 4 til 13 stig, hlýjast syðst.
Á miðvikudag: Suðaustan og austan 10-18 og talsverð rigning. Hiti 7 til 12 stig.
Á fimmtudag: Norðaustlæg eða breytileg átt, skýjað og sums staðar dálítil væta. Hiti 8 til 14 stig.
Á föstudag: Suðaustanátt og rigning með köflum, en úrkomulítið norðanlands. Hiti breytist lítið.
Á laugardag og sunnudag: Vestlæg eða breytileg átt og væta í flestum landshlutum, en úrkomuminna á sunnudag. Hiti 6 til 12 stig.