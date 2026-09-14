Erlent

Mögu­leiki á að úr­slit ráðist ekki fyrr en í næstu viku

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vinstri og hægri blokkirnar berjast um sætin við ríkisstjórnarborðið. Til hægri er Magdalena Andersson leiðtogi Sósíaldemókrata og til vinstri Ulf Kristersson, formaður Moderaterna og forsætisráðherra. 
Vinstri og hægri blokkirnar berjast um sætin við ríkisstjórnarborðið. Til hægri er Magdalena Andersson leiðtogi Sósíaldemókrata og til vinstri Ulf Kristersson, formaður Moderaterna og forsætisráðherra.  Samsett/EPA

Enn er afar mjótt á munum milli hægri og vinstri blokkanna í sænsku þingkosningunum nú þegar búið er að telja 91 prósent atkvæða. Fylking stjórnarandstöðunnar leiðir með örlitlum meirihluta en aðeins eitt þingsæti skilur að fylkingarnar tvær sem berjast um stjórnartaumana.

Sósíaldemókratar undir forystu Magdalenu Andresson er stærsti flokkurinn og hlaut 28 prósent atkvæða nú þegar 91 prósent atkvæða hafa verið talin. Þar á eftir kemur hægriflokkurinn Moderaterna með 19,9 prósent og næst á eftir fjarhægriflokkurinn Svíþjóðardemókratar með 17,6 prósent, sem missa fylgi frá því í síðustu þingkosningum. 

Samkvæmt nýjustu spá SVT mun rauðgræna vinstri blokkinn fá 175 þingsæti og borgaralega bláa blokkin 174. En í ljósi þess hve mjótt er á munum er líklegt að úrslitin muni ekk ráðast fyrr en seint í nótt eða jafnvel á næstu dögum.

Möguleiki er á því að úrslitin ráðist ekki fyrr en á miðvikudag þegar svokölluð miðvikudagsatkvæði verða talin. Það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utankjörfundaratkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar. Hátt í 370 þúsund eru á kjörskrá sem búa erlendis.

Kjósendur hafi sent skýr skilaboð en úrslitin óljós

Ulf Kristersson forsætisráðherra sagði í ræðu sinni á kosningavöku Moderaterna að þó að úrslitin séu ekki ljós hafi kjósendur sent skýr skilaboð.

„Flokkunum þremur til vinstri hefur enn og aftur mistekist að ná meirihluta á sænska þinginu,“ sagði hann.

Hann sér fyrir sér ansi flókin samtöl í framhaldinu,“ sagði hann í samtali við SVT eftir ræðuhöldin en vildi ekki gefa upp við hvaða flokksleiðtoga hann hyggðist hafa samband við.

Ebba Busch, leiðtogi Kristilegra demókrata, sagði í samtali við SVT að leiðtogar stjórnarflokkanna ætluðu að funda annað kvöld.

Í útgangsspám fyrr í kvöld var ekki jafnt mjótt á munum en þá leit út fyrir að miklar líkur væru á stjórnarskiptum í Svíþjóð. Í þeirri spá var stjórnarandstöðufylkingin með Magdalenu Andersson í forystuhlutverki með 4,5 prósentustiga forskot.

Sjá einnig: Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám

Haldist forystan fái Svíar nýja ríkisstjórn 

Á kosningavöku Sósíaldemókrata sagði Magdalena Andersson að staðan væri afar jöfn en Sósíaldemókratar væru reiðubúnir að axla ábyrgð á niðurstöðunni.

„Núna erum við með forystu. Ef hún helst fær Svíþjóð nýja ríkisstjórn. En við verðum að bíða eftir endanlegum úrslitum,“ hefur SVT eftir henni.

Síðustu fjögur ár hefur minnihlutastjórn hægriflokka verið við völd í Svíþjóð með Ulf Kristersson, formann Moderaterna, í forystu. Auk Moderaterna eiga Frjálslyndi flokkurinn og Kristilegir demókratar sæti við ríkisstjórnarborðið.

Fjarhægriflokkurinn Svíþjóðardemókratar ver síðan stjórnina falli og er það hluti af svokölluðu Tidö-samkomulagi sem undirritað var eftir síðustu kosningar en þeir hafa aldrei verið hluti af ríkisstjórn.

Myndun nýrrar ríkisstjórnar gæti reynst flókið 

Saga og tenging Svíþjóðardemókrata við hreyfingar nýnasisma gera það að verkum að forystumenn stjórnarandstöðuflokkanna hafa útilokað algjörlega samstarf með Svíþjóðardemókrötum.

Þó að fylking Magdalenu Andersson fengi meirihluta þingsæta gætu viðræður um stjórnarmyndunarsamstarf reynst erfiðar. Miðflokkurinn hefur til að mynda útilokað samstarf með Vinstriflokknum en báðir flokkar tilheyra rauðgrænu vinstriblokkinni.

Fréttin hefur verið uppfærð. 

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