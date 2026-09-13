Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Jón Þór Stefánsson skrifar 13. september 2026 22:00 Frá aðgerð lögreglu á Kársnesi í maí. Samsett Mynd Maður sem er grunaður um að skjóta annan mann í höndina á heimili síðarnefnda mannsins í Kópavogi í vor vildi í fyrstu meina að fjórir arabískir menn sem hefðu selt þeim sveppi hafi verið að verki. Síðan breytti hann framburði sínum og sagði að um slys hafi verið að ræða. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði á hendur manninum sem var kveðinn upp um miðjan júlí, en birtist á vef dómstólanna fyrir skömmu. Atvikið sem málið varðar átti sér hins vegar stað sunnudaginn 24. maí, á Kársnesi í Kópavogi. Í frétt á Vísi þennan sama dag kom fram að blóðugur maður hafi gengið inn í bakaríið Brikk við Hafnarbraut upp úr hádegi. Hann hafi verið með handklæði vafið um særða hönd, var sjáanlega vankaður, sagðist hafa verið skotinn í höndina, og bað um að hringt yrði á sjúkrabíl. Lögreglan komst að því að sá særði ætti heima þar skammt frá, raunar í sömu götu, og ákvað hún að fara á heimili hans. „En á leið upp stigaganginn og að íbúðinni mátti sjá blóðkám á hinum ýmsum veggjum og stigahandriðum,“ segir í greinargerð lögreglunnar. Fjórmenningarnir sjást ekki Annar maður, sá sem er grunaður í málinu, var handtekinn á vettvangi. Hann lýsti atvikum með þeim hætti að hann sjálfur og sá særði hefðu verið að kaupa sveppi af fjórum arabískum karlmönnum sem höfðu skotið á þá tvo. Í stigaganginum var öryggismyndavélakerfi sem lögreglan kannaði. Í myndefni þess mátti sjá meintan árásarmann og brotaþolann koma í íbúðina um fjögurleytið um nóttina. Og seinna mátti sjá brotaþolann fara einan niður stigaganginn, og var hann þá orðinn blóðugur. „Á upptökum var ekki að sjá mannaferðir fjögurra manna af arabískum uppruna skömmu fyrir atvikið, eða annarra sem tengjast málinu,“ segir í greinargerðinni. Byssan á grillinu Á vettvangi fann lögreglan skotvopn. Því hafði verið komið fyrir á grilli úti á svölum. Þá þótti lögreglu vera ummerki um að reynt hafi verið að þrífa blóð á vettvangi. Mynd frá vettvangi. Lögreglan rannsakar svalir hússins, en byssan fannst á grilli á svölunum.Vísir/Lýður Á slysadeild var rætt við brotaþolann. Hann sagði árásarmanninn hafa skotið hann í tvígang. Ekki hafi verið um slys að ræða. Góðir vinir og engar deilur þeirra á milli Daginn eftir að þetta gerðist tók lögreglan skýrslu af hinum grunaða árásarmanni. Þá breytti hann fyrri framburði sínum um arabísku sveppasölumennina fjóra, og sagði að um slys hafi verið að ræða. Hann hafi einungis ætlað að leggja „hana“ á borðið. Má gera ráð fyrir að þar hafi hann átt við um byssuna, sem eigi að hafa hleypt af við það. En hann neitaði að skýra þessa lýsingu frekar. Þá neitaði hann að segja til um hvort fleiri hafi verið á staðnum. Hann sagði sig og brotaþolann vera góða vini. Engar deilur hafi verið þeirra á milli. Aðspurður hvers vegna það væru ummerki um að vettvangur hafi verið þrifinn kvaðst hann hafa þrifið blóð af gólfi með handklæði sem hann hafi síðan sett í þvottavél og sett í gang. Árásarmaðurinn neitaði svo að tjá sig frekar nema að fá að ræða einslega við verjanda sinn. Sama dag gaf hann aðra skýrslu. Þá sagði hann að þeir hefðu verið einir í íbúðinni. Um slys væri að ræða. Skot hafi hlaupið úr skammbyssu þegar hann lagði hana frá sér á borð fyrir framan brotaþola. Hann hafi heyrt hvell og brotaþolinn þá emjað. Í fyrstu hélt hann að brotaþolinn væri að grínast en þegar hann sá blóð kvaðst hann hafa hjálpað honum. Hann neitaði að tjá sig um uppruna byssunar. Hann viðurkenndi að hafa reynt að fela hana á svölunum. Þá sagðist hann ekki hafa fengið þjálfun á skotvopn, og ekki með byssuleyfi. Togaði í gikkinn steinrunninn í framan Lögreglan ræddi við brotaþolann nokkrum dögum síðar. Hann sagði að þeir tveir, hann og árásarmaðurinn, hefðu hist kvöldið áður og farið heim til hans. Líkt og árásarmaðurinn sagði hann að enginn deilumál hafa komið upp og allt hafi verið í góðu. Þegar þeir hafi setið við barborð inn í íbúðinni, ská til móts við hvorn annan, hafi árásarmaðurinn handleikið skammbyssu við borðið og sett kúlu í hlaup hennar. Hann hafi verið með vopnið niðri við borðið, beint því að honum, tekið í gikkinn og skot hlaupið af. Brotaþolinn sagði þetta hafa verið gert viljandi. Ekki væri eins og árásarmaðurinn hefði hefði lagt vopnið frá sér eða misst það. Heldur hafi hann „togað í gikkinn, steinrunninn í framan.“ Sentímetraspursmál Samkvæmt bráðabirgðaáverkavottorði var brotaþolinn með skotsár í vinstri öxl og á hægri framhandlegg. „Kemur fram að myndgreining af framhandlegg sýndi margbrot í hægri öxl með kúlnabraki í hægri framhandlegg,“ segir í greinargerð lögreglunnar. Þá er haft eftir vottorðinu að skotsárið á öxlinni hafi ekki verið lífshættulegt. Þó hefði það getað verið það ef það hefði verið nokkrum sentímetrum nær miðju Sagan komi ekki heim og saman Málið er rannsakað sem tilraun til manndráps eða eftir atvikum sérstaklega hættuleg líkamsárás. Það getur varðað allt að sextán ára eða ævilöngu fangelsi. „Atlagan var stórháskaleg og hending ein að ekki hafi farið verr,“ segir í greinargerðinni. Þar er framburður hins grunaða einnig tekinn fyrir, og hann sagður ekki passa við önnur gögn málsins. Það er gert með vísan í skýrslu tæknideildar lögreglu. „Þar sem fram kemur að útilokað er að skot hafi getað hlaupið úr skotvopninu með því að það falli eða að það verði fyrir höggi nema að öryggi í gikk sé þrýst niður. Kemur fram í skýrslunni að til þess að öryggi sé þrýst niður þarf fingur að vera á inn í gikkbjörg (e. trigger housing) og gikk þrýst niður. Framburður varnaraðila þess efnis að um slys hafi verið að ræða og að skot hafi hlaupið úr skammbyssunni þegar hann lagði hana frá sér á borð fyrir framan brotaþola fer því ekki heim og saman við fyrirliggjandi skýrslu tæknideildarinnar um rannsókn á skotvopninu.“ Gæsluvarðhaldið sem úrskurðurinn varðaði varði til 6. ágúst síðastliðinn. 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