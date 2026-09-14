Rússneskur dróni hæfði lest í bænum Yahodyn í Úkraínu, skammt frá landamærunum að Póllandi, skömmu eftir að fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson og hátt settir öryggisráðgjafar Evrópuríkja höfðu farið sömu leið.
Breska ríkisútvarpið greinir frá en í frétt miðilsins segir að dróninn hafi hæft vélarrými lestarinnar en samkvæmt tilkynningu úkraínskra stjórnvalda hafði öllum farþegum verið komið í öruggt skjól áður. Engin slys urðu á fólki en skipun um rýmingu var gefin aðeins fimmtán mínútum áður en árásin var gerð.
Boris Johnson sem var forsætisráðherra Bretlands á árunum 2019 til 2022 hafði farið sömu leið með annarri lest skömmu áður, ásamt fleiri háttsettum öryggisráðgjöfum Evrópu ríkja og þar á meðal embættismanninum Jonathan Powell frá Bretlandi. Voru þeir á leið til baka eftir ráðstefnu í Kænugarði.
Rússar fullyrða að árásin hafi beinst að járnbrautarinnviðum í vesturhluta Úkraínu en ríkislestarfyrirtækið Ukrzaliznytsia segir að líklegt sé að skotmarkið hafi verið hin diplómatíska lest.
Fyrrverandi forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, David Petraeus, var um borð í annarri lest á stöðunni í Yahodin þegar árásin átti sér stað. Í samtali við New York Times sagði hann atvikið hafi verið skelfilegt og sannarlega verk villimanslegs leiðtoga sem reyni að hræða úkraínska leiðtoga.
Þá segja úkraínsk og pólsk yfirvöld að rússneski dróninn hafi hæft skotmark aðeins tvo kílómetra frá pólsku landamærunum.
Fyrrverandi forsætisráðherra Svía, Carl Bildt, sat einnig ráðstefnuna í Kænugarði og í samtali við BBC sgaði hann að farþegum í hans lest hafi verið sagt að búa sig undir rýmingu eftir að lestin stöðvaðist.
„Við fengum skipun um að rýma en eftir nokkrar mínútur var okkur tilkynnt að allt væri í lagi og við gætum haldið áfram,“ sagði Bildt en sú lest komst heilu og höldnu til landamærastöðvar í Dorohusk í Póllandi.
Johnson hefur sjálfur skrifað á X að hann skildi ekki hvaða brenglaða hugsun hafi fengið Pútín Rússlandsforseta til að ráðast á kyrrstæða úkraínska eimreið á landamærum Póllands þennan morgun. Árásin væri dæmigerð fyrir þær handahófskenndu og tilgangslausu árásir sem Úkraínumenn þurfi að þola daglega.
I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day - even on civilian railways. So far Putin…— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026
I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day - even on civilian railways. So far Putin…
Úkraínumenn hafa ítrekað óskað eftir því við bandamenn sína, einkum Bandaríkin, að fá fleiri gagneldflaugakerfi til að verjast daglegum árásum Rússa sem í auknum mæli beita hröðum eldflaugum og þotuknúnum drónum.
Utanríkisráðherran Andrii Sybiha sagði árásirnar í Yahodin jafngilda því að hryðjuverk Pútíns banki upp á dyrnar hjá Evrópusambandinu og NATO og ítrekaði fyrri kröfur um refsiaðgerðir gegn MOskvu. Þá boðaði pólski forsætisráðherrann Donald Tusk til neyðarfundar vegna atviksins.
Árásir Rússa hafa í auknum mæli beinst gegn lestum, járnbrautargeymslum, bensínstöðvum og landamærastöðvum. Fyrr í vikunni létust tveir þegar rússneskir drónar hæfðu landamærastöð á milli Úkraínu og Moldóvu og þá lest kvenkyns lestarstjóri í árás á farþegalest í suðurhluta Úkraínu og sex starfsmenn í árás á lestargeymslu í Kænugarði.