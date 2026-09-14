Tilkynnt var um hópslagsmál í bílakjallara í Reykjavík í gærkvöldi og þá var ökumaður tekinn á 117 kílómetra hraða á svæði lögreglunnar í Kópavogi og Breiðholti.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar en þar segir að lögreglan hafi farið á staðinn eftir að tilkynning um hópslagsmálin barst. Um var að ræða útkall á svæði lögreglunnar í Austurbæ, Vesturbæ, miðbæ og Seltjarnarnesi. Þá voru hins vegar flestir farnir af svæðinu og þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig og var enginn handtekinn.
Einnig var útkalli sinnt þar sem grunur var um heimilisofbeldi og á svæði lögreglustöðvar tvö í Breiðholti og Kópavogi var ökumaður stöðvaður fyrir að aka of hratt en hann mældist á 117 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er áttatíu.
Einnig sinnti lögreglan tilkynningu um háreysti og ónæði í fjölbýli.
Alls komu tuttugu og eitt mál á borð lögreglu frá því klukkan 17:00 í gær en fangageymslur lögreglu voru tómar eftir nóttina og segir í tilkynningu að rólegt hafi verið miðað við fjölda skráninga ía kerfi.