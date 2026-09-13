Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Sunna Sæmundsdóttir skrifar 13. september 2026 22:01 Rúnar Gunnarsson, yfirhafnarstjóri í Múlaþingi, segir fækkun skemmtiferðaskipa þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Til vinstri má sjá skemmtiferðaskip á leið til hafnar í Borgarfirði eystri. vísir/samsett Yfirhafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir það þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Skipafélög beini skipum sínum annað vegna hringlandaháttar í gjaldtöku. Á síðasta ári komu tuttugu og fimm skemmtiferðaskip til Borgarfjarðar eystri en á næsta ári stefnir í að þau verði einungis níu eða tíu að sögn Rúnars Gunnarssonar, yfirhafnarstjóra hjá höfnum Múlaþings. Samdrátturinn sé svipaður á Djúpavogi; skipin hafi almennt verið um sextíu en á næsta ári verði þau þrjátíu og sex. „Þannig að þetta er alveg sláandi munur á bókunarstöðunni fyrir þessi ár,“ segir Rúnar. Skipakomur séu yfirleitt bókuðar með tveggja til þriggja ára fyrirvara og heildarfjöldinn sé því líklega kominn fram. Greint hefur verið frá því að skipakomum hafi fækkað víðar um landið eftir upptöku innviðagjalds. Í lok árs 2024 var tilkynnt um að leggja ætti 2.500 króna innviðagjald á hvern farþega en eftir mótmæli var ákveðið að lækka gjaldið í 1.600 krónur. Rúnar segir margar ástæður fyrir því að skipum hafi fækkað en að helst sé vísað í kringum gjaldtöku. „Fyrst og fremst er þetta hringlið hjá ríkisstjórninni með innviðagjald og skattfrelsi og virðisaukaskatt og annað slíkt, þetta sem er að dynja á skipunum með stuttum fyrirvara og þau bara treysta sér ekkert að taka þetta á sig þannig að þau fara. Skipin eru hreyfanleg og þau bara fara annað. Er það eitthvað sem þú beinlínis heyrir? „Já, þetta er bara það sem skipafélögin segja okkur.“ Rúnar bendir á að búið sé að byggja upp blómlega ferðaþjónustu á Borgarfirði eystri. Starfsemin byggi að miklu leyti á þjónustu við farþega skemmtiferðaskipa.vísir/Vilhelm Rúnar segir íbúa á svæðinu áhyggjufulla og höggið þungt fyrir ferðaþjónustuna. „Ef við tökum bara sem dæmi Borgarfjörð eystri þar sem að er búið að byggja upp blómlega ferðaþjónusta, sem að stórum hluti bggir á þessum skemmtiferðaskipum.Þegar að þeim fækkar um helming að þá náttúrulega segir það bara sjálft að það er helmingi minni vinna í landi,“ segir Rúnar. „Það er það sama á Djúpavogi, þar er búið að byggja þessu upp mjög blómleg ferðaþjónusta sem þjónustar skemmtiferðaskipin. Og þetta þýðir náttúrulega bara minni vinnu fyrir þá sem að eru þarna á stöðvunum.“ Skemmtiferðaskip á Íslandi Ferðaþjónusta Mest lesið Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Innlent Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Innlent „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Innlent Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Erlent Munurinn minnkar í nýrri spá Erlent „Hverjir tala við mömmu mína?“ Innlent Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Innlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent Fleiri fréttir „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sjá meira