Innlent

Þungt högg fyrir ferða­þjónustu á Austur­landi

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Rúnar Gunnarsson, yfirhafnarstjóri í Múlaþingi, segir fækkun skemmtiferðaskipa þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Til vinstri má sjá skemmtiferðaskip á leið til hafnar í Borgarfirði eystri.
Rúnar Gunnarsson, yfirhafnarstjóri í Múlaþingi, segir fækkun skemmtiferðaskipa þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Til vinstri má sjá skemmtiferðaskip á leið til hafnar í Borgarfirði eystri. vísir/samsett

Yfirhafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir það þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Skipafélög beini skipum sínum annað vegna hringlandaháttar í gjaldtöku.

Á síðasta ári komu tuttugu og fimm skemmtiferðaskip til Borgarfjarðar eystri en á næsta ári stefnir í að þau verði einungis níu eða tíu að sögn Rúnars Gunnarssonar, yfirhafnarstjóra hjá höfnum Múlaþings. Samdrátturinn sé svipaður á Djúpavogi; skipin hafi almennt verið um sextíu en á næsta ári verði þau þrjátíu og sex.

„Þannig að þetta er alveg sláandi munur á bókunarstöðunni fyrir þessi ár,“ segir Rúnar.

Skipakomur séu yfirleitt bókuðar með tveggja til þriggja ára fyrirvara og heildarfjöldinn sé því líklega kominn fram. Greint hefur verið frá því að skipakomum hafi fækkað víðar um landið eftir upptöku innviðagjalds. Í lok árs 2024 var tilkynnt um að leggja ætti 2.500 króna innviðagjald á hvern farþega en eftir mótmæli var ákveðið að lækka gjaldið í 1.600 krónur. Rúnar segir margar ástæður fyrir því að skipum hafi fækkað en að helst sé vísað í kringum gjaldtöku.

„Fyrst og fremst er þetta hringlið hjá ríkisstjórninni með innviðagjald og skattfrelsi og virðisaukaskatt og annað slíkt, þetta sem er að dynja á skipunum með stuttum fyrirvara og þau bara treysta sér ekkert að taka þetta á sig þannig að þau fara. Skipin eru hreyfanleg og þau bara fara annað. 

Er það eitthvað sem þú beinlínis heyrir? 

„Já, þetta er bara það sem skipafélögin segja okkur.“

Rúnar bendir á að búið sé að byggja upp blómlega ferðaþjónustu á Borgarfirði eystri. Starfsemin byggi að miklu leyti á þjónustu við farþega skemmtiferðaskipa.vísir/Vilhelm

Rúnar segir íbúa á svæðinu áhyggjufulla og höggið þungt fyrir ferðaþjónustuna.

„Ef við tökum bara sem dæmi Borgarfjörð eystri þar sem að er búið að byggja upp blómlega ferðaþjónusta, sem að stórum hluti bggir á þessum skemmtiferðaskipum.Þegar að þeim fækkar um helming að þá náttúrulega segir það bara sjálft að það er helmingi minni vinna í landi,“ segir Rúnar.

„Það er það sama á Djúpavogi, þar er búið að byggja þessu upp mjög blómleg ferðaþjónusta sem þjónustar skemmtiferðaskipin. Og þetta þýðir náttúrulega bara minni vinnu fyrir þá sem að eru þarna á stöðvunum.“ 

Skemmtiferðaskip á Íslandi Ferðaþjónusta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið