Innlent

„Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Bragi Valdimar Skúlason er ekki sáttur við límmiða sem afhentir voru grunnskólabörnum frá lögreglunni. 
Bragi Valdimar Skúlason er ekki sáttur við límmiða sem afhentir voru grunnskólabörnum frá lögreglunni. 

Tónlistarmaðurinn og íslenskufræðingurinn Bragi Valdimar Skúlason gagnrýnir metnaðarleysi við hönnun límmiða frá lögreglunni sem dreift hafi verið til grunnskólabarna. Fyrir löngu sé búið að „færa metnaðarstikuna undir slormörk þegar kemur að hönnun og prófarkalestri.“

Bragi segir smekkleysið hafa sigrað og að metnaðarleysi sé komið til að vera. „En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það,“ segir Bragi í Facebook-færslu og með fylgir mynd af límmiðanum umrædda. Færslan hefur vakið mikla athygli og er með rúmlega þúsund læk þegar þessi frétt er skrifuð.

„Þetta fínerí fá grunnskólabörn afhent frá lögreglunni þessa dagana. Nei, ekki „lógreglunni“ eins og reyndar stendur þarna, heldur lögreglunni. Þið vitið, þessari sem á að gæta að lögunum og reglunum,“ skrifar Bragi. 

Á vestum lögreglumannanna á límmiðanum stendur „lógregla“ en ekki lögregla. Facebook/Bragi Valdimar Skúlason

Fyrir löngu hafi metnaður þegar kemur að hönnun og prófarkarletri glatast. Einnig sé samfélagið búið að sætta sig við það að stórfyrirtæki hafi „skrapað upp alla mögulega teikni-, tón- og myndstíla sem hæfileikafólk hefur þróað og fullkomnað“ til þess að hægt sé að útbúa ýmislegt án viðkomu teiknara, hönnuða og yfirlesara.

Gervigreindarefni sé sérstaklega haldið að börnum 

Listamaðurinn Halldór Eldjárn skrifar undir færsluna að hann hafi áhyggjur af því hversu miklu gervigreindarefni sé beint sérstaklega að börnum.

Listamaðurinn Halldór Eldjárn er tölvunarfræðingur að mennt. Sigga Ella

„Ég hef miklar áhyggjur af því hversu miklu illa AI-teiknuðu rusli er haldið sérstaklega að börnum. Þá mótast fagurfræði þeirra á lélegum illa unnum myndum og ákveðið menningar- og myndlæsi tapast. Börn þurfa vandaðar myndir og hágæða efni til að lesa, í mismunandi stílum og á fjölbreyttu sniði,“ skrifar Halldór.

Sjá einnig: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar

Í síðasta mánuði vakti ný auglýsing Mjólkursamsölunnar mikil viðbrögð á samfélagsmiðlum þar sem útlit var fyrir að gervigreind hefði verið nýtt til verksins. Auglýsingarnar voru í kjölfarið teknar úr birtingu.

Þá sagði Selma Rut Þorsteinsdóttir formaður Sambands íslenskra auglýsingastofa auglýsendur hugsi yfir innreið gervigreindar.

„Ég held að við sem samfélag séum ekki alveg búin að ákveða hvað okkur finnst um hversu langt gervigreindin má fara í list og hönnun og sköpun og við erum kannski bara að átta okkur á því núna,“ sagði Selma í samtali við fréttastofu í ágúst. 

Gervigreind Börn og uppeldi Lögreglan

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