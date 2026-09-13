„Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. september 2026 22:07 Bragi Valdimar Skúlason er ekki sáttur við límmiða sem afhentir voru grunnskólabörnum frá lögreglunni. Tónlistarmaðurinn og íslenskufræðingurinn Bragi Valdimar Skúlason gagnrýnir metnaðarleysi við hönnun límmiða frá lögreglunni sem dreift hafi verið til grunnskólabarna. Fyrir löngu sé búið að „færa metnaðarstikuna undir slormörk þegar kemur að hönnun og prófarkalestri.“ Bragi segir smekkleysið hafa sigrað og að metnaðarleysi sé komið til að vera. „En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það,“ segir Bragi í Facebook-færslu og með fylgir mynd af límmiðanum umrædda. Færslan hefur vakið mikla athygli og er með rúmlega þúsund læk þegar þessi frétt er skrifuð. „Þetta fínerí fá grunnskólabörn afhent frá lögreglunni þessa dagana. Nei, ekki „lógreglunni“ eins og reyndar stendur þarna, heldur lögreglunni. Þið vitið, þessari sem á að gæta að lögunum og reglunum,“ skrifar Bragi. Á vestum lögreglumannanna á límmiðanum stendur „lógregla“ en ekki lögregla. Facebook/Bragi Valdimar Skúlason Fyrir löngu hafi metnaður þegar kemur að hönnun og prófarkarletri glatast. Einnig sé samfélagið búið að sætta sig við það að stórfyrirtæki hafi „skrapað upp alla mögulega teikni-, tón- og myndstíla sem hæfileikafólk hefur þróað og fullkomnað“ til þess að hægt sé að útbúa ýmislegt án viðkomu teiknara, hönnuða og yfirlesara. Gervigreindarefni sé sérstaklega haldið að börnum Listamaðurinn Halldór Eldjárn skrifar undir færsluna að hann hafi áhyggjur af því hversu miklu gervigreindarefni sé beint sérstaklega að börnum. Listamaðurinn Halldór Eldjárn er tölvunarfræðingur að mennt. Sigga Ella „Ég hef miklar áhyggjur af því hversu miklu illa AI-teiknuðu rusli er haldið sérstaklega að börnum. Þá mótast fagurfræði þeirra á lélegum illa unnum myndum og ákveðið menningar- og myndlæsi tapast. Börn þurfa vandaðar myndir og hágæða efni til að lesa, í mismunandi stílum og á fjölbreyttu sniði,“ skrifar Halldór. Sjá einnig: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Í síðasta mánuði vakti ný auglýsing Mjólkursamsölunnar mikil viðbrögð á samfélagsmiðlum þar sem útlit var fyrir að gervigreind hefði verið nýtt til verksins. Auglýsingarnar voru í kjölfarið teknar úr birtingu. Þá sagði Selma Rut Þorsteinsdóttir formaður Sambands íslenskra auglýsingastofa auglýsendur hugsi yfir innreið gervigreindar. „Ég held að við sem samfélag séum ekki alveg búin að ákveða hvað okkur finnst um hversu langt gervigreindin má fara í list og hönnun og sköpun og við erum kannski bara að átta okkur á því núna,“ sagði Selma í samtali við fréttastofu í ágúst. Gervigreind Börn og uppeldi Lögreglan Mest lesið Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Innlent Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Innlent „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Innlent Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Erlent Munurinn minnkar í nýrri spá Erlent „Hverjir tala við mömmu mína?“ Innlent Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Innlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent Fleiri fréttir „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Þriðjungur borgarbúa vill skipta um ferðamáta „Hverjir tala við mömmu mína?“ Bókun 35 útskýrð á mannamáli Brotist inn í fyrirtæki í miðborginni Slökkvilið í Hafnarfjörð „Síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér“ Tvær þyrlur út á ystu nöf lögsögunnar Sökk í þriðja sinn í höfninni „Nú er þessi sleggja að koma fram“ Nýjar reglur í lauginni og Björn rekinn á dyr Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sjá meira