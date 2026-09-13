Þriðjungur Reykvíkinga sem aka til vinnu vill skipta um ferðamáta og til að mynda nýta sér almenningssamgöngur og hjólreiðar samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknarverkefni Reykjavíkurborgar. Að auki kemur þar fram að yfir 90 prósent svarenda flokki reglulega úrgang en flokkunarvenjur ráðist fyrst og fremst af aðgengi að innviðum og þjónustu.
Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsóknarverkefnisins Tilraunaborgir á vegum Reykjavíkurborgar sem nýlega voru kynntar í umhverfis- og skipulagsnefnd. Niðurstöðurnar er að finna á vef Reykjavíkurborgar.
Einkabíllinn sé enn langalgengasti ferðamáti borgarbúa en þriðjungur svarenda segist vilja skipta um ferðamáta.
„Alls búa 98% svarenda nógu nálægt vinnustað sínum til að geta nýtt virka ferðamáta, en helstu hindranir eru kostnaður, áreiðanleiki og skortur á samkeppnishæfum valkostum við einkabílinn,“ segir á vef Reykjavíkurborgar.
Flestir þeirra sem vildu breyta ferðavenjum sínum vildu nota almenningssamgöngur í staðinn fyrir einkabíl, eða 38 prósent. 16 prósent vildu nota rafhjól eða rafhlaupahjól og 11 prósent vildu fara gangandi.
Aðspurðir hvaða hindrun kæmi í veg fyrir að þátttakendur sem sögðust vilja breyta ferðavenjum sínum breyttu aðalferðamáta sínum í strætó svöruðu því flestir að strætó tæki of langan tíma. Næstflestir sögðu að erfitt væri að sinna erindum með strætó.
Samkvæmt niðurstöðunum flokka yfir 90 prósent borgarbúa reglulega pappír, plast og lífrænan úrgang. Rúmlega helmingur flokkar einnig sérstaklega efni eins og lyf, húsgögn og byggingarúrgang. Þá endurvinna 97 prósent þátttakenda skilagjaldsskyldar umbúðir, svo sem drykkjarflöskur og dósir.
Endurvinnsla á öðrum úrgangsflokkum en heimilisúrgangi ráðist af því hversu auðvelt og þægilegt sé að nálgast ólík endurvinnsluúrræði og því plássi sem fólk hefur á heimilum sínum til flokkunar.
„Niðurstöðurnar undirstrika að lykillinn felst fyrst og fremst í bættum innviðum, bæði fyrir úrgangsflokkun og vistvænar samgöngur. Íbúar lýsa vilja til breytinga en leggja áherslu á að lausnirnar þurfi að vera einfaldar, aðgengilegar og henta daglegu lífi fólks,“ segir á vef Reykjavíkurborgar.