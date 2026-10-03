Fótbolti

Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Aron Einar spilar sinn fyrsta leik í þessum landsleikjaglugga í dag.
Aron Einar spilar sinn fyrsta leik í þessum landsleikjaglugga í dag. Getty

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, gerir heilar sex breytingar á byrjunarliði Íslands eftir 3-0 sigur á Lúxemborg í miðri viku. Öll varnarlínan breytist frá síðasta leik.

Stefán Teitur Þórðarson fór meiddur út af í Lúxemborg og hann dettur út úr liðinu rétt eins og hinir þrír úr varnarlínunni; Daníel Leó Grétarsson, Guðlaugur Victor Pálsson og Logi Tómasson eru allir á bekknum.

Mikael Anderson tekur sæti Guðlaugs í bakverðinum, Hörður Björgvin Magnússon, sem leysti Stefán Teit af í vikunni, og Aron Einar Gunnarsson manna miðvörðinn og Mikael Egill Ellertsson fer aftur í vinstri bakvörðinn.

Mikael byrjaði leikinn við Eistland í vinstri bakverði en spilaði svo hægri kant gegn Lúxemborg í vikunni. Hann er því að byrja þriðja leikinn í röð.

Ísak Bergmann Jóhannesson er einnig að byrja þriðja leikinn í röð á miðju Íslands en hann er sá eini sem heldur sæti sínu á miðjunni frá því á þriðjudaginn. Andri Fannar Baldursson tekur sæti Gylfa Þórs Sigurðssonar á miðjunni með honum.

Jón Dagur Þorsteinsson kemur þá aftur inn í liðið, í þetta sinn á vinstri kantinn, eftir að hafa byrjað hægra megin fyrir viku síðan og Arnór Sigurðsson tekur að sér hægri kantinn.

Hákon Arnar Haraldsson var á kantinum gegn Lúxemborg en hann er frammi í dag ásamt fyrirliðanum Orra Steini Óskarssyni. Andri Lucas Guðjohnsen sest á bekkinn.

Byrjunarlið Íslands:

  • Markvörður: Hákon Rafn Valdimarsson
  • Hægri bakvörður: Mikael Anderson
  • Miðvörður: Aron Einar Gunnarsson
  • Miðvörður: Hörður Björgvin Magnússon
  • Vinstri bakvörður: Mikael Egill Ellertsson
  • Hægri kantmaður: Arnór Sigurðsson
  • Miðjumaður: Ísak Bergmann Jóhannesson
  • Miðjumaður: Andri Fannar Baldursson
  • Vinstri kantmaður: Jón Dagur Þorsteinsson
  • Sóknarmaður: Orri Steinn Óskarsson (f)
  • Sóknarmaður: Hákon Arnar Haraldsson

Til skerpingar eru breytingarnar þessar:

Inn: Mikael Anderson, Aron Einar Gunnarsson, Hörður Björgvin Magnússon, Andri Fannar Baldursson, Arnór Sigurðsson, Jón Dagur Þorsteinsson.

Út: Guðlaugur Victor Pálsson, Stefán Teitur Þórðarson, Daníel Leó Grétarsson, Logi Tómasson, Gylfi Þór Sigurðsson, Andri Lucas Guðjohnsen.

Bæði Mikael Egill Ellertsson og Hákon Arnar Haraldsson eru áfram í liðinu en breyta um stöðu. Hákon Rafn Valdimarsson, Ísak Bergmann Jóhannesson og Orri Steinn Óskarsson spila óbreytta stöðu í dag frá leiknum í Lúxemborg.

Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið