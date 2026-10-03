Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2026 14:46 Aron Einar spilar sinn fyrsta leik í þessum landsleikjaglugga í dag. Getty Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, gerir heilar sex breytingar á byrjunarliði Íslands eftir 3-0 sigur á Lúxemborg í miðri viku. Öll varnarlínan breytist frá síðasta leik. Stefán Teitur Þórðarson fór meiddur út af í Lúxemborg og hann dettur út úr liðinu rétt eins og hinir þrír úr varnarlínunni; Daníel Leó Grétarsson, Guðlaugur Victor Pálsson og Logi Tómasson eru allir á bekknum. Mikael Anderson tekur sæti Guðlaugs í bakverðinum, Hörður Björgvin Magnússon, sem leysti Stefán Teit af í vikunni, og Aron Einar Gunnarsson manna miðvörðinn og Mikael Egill Ellertsson fer aftur í vinstri bakvörðinn. Mikael byrjaði leikinn við Eistland í vinstri bakverði en spilaði svo hægri kant gegn Lúxemborg í vikunni. Hann er því að byrja þriðja leikinn í röð. Ísak Bergmann Jóhannesson er einnig að byrja þriðja leikinn í röð á miðju Íslands en hann er sá eini sem heldur sæti sínu á miðjunni frá því á þriðjudaginn. Andri Fannar Baldursson tekur sæti Gylfa Þórs Sigurðssonar á miðjunni með honum. Jón Dagur Þorsteinsson kemur þá aftur inn í liðið, í þetta sinn á vinstri kantinn, eftir að hafa byrjað hægra megin fyrir viku síðan og Arnór Sigurðsson tekur að sér hægri kantinn. Hákon Arnar Haraldsson var á kantinum gegn Lúxemborg en hann er frammi í dag ásamt fyrirliðanum Orra Steini Óskarssyni. Andri Lucas Guðjohnsen sest á bekkinn. Byrjunarlið Íslands: Markvörður: Hákon Rafn Valdimarsson Hægri bakvörður: Mikael Anderson Miðvörður: Aron Einar Gunnarsson Miðvörður: Hörður Björgvin Magnússon Vinstri bakvörður: Mikael Egill Ellertsson Hægri kantmaður: Arnór Sigurðsson Miðjumaður: Ísak Bergmann Jóhannesson Miðjumaður: Andri Fannar Baldursson Vinstri kantmaður: Jón Dagur Þorsteinsson Sóknarmaður: Orri Steinn Óskarsson (f) Sóknarmaður: Hákon Arnar Haraldsson Til skerpingar eru breytingarnar þessar: Inn: Mikael Anderson, Aron Einar Gunnarsson, Hörður Björgvin Magnússon, Andri Fannar Baldursson, Arnór Sigurðsson, Jón Dagur Þorsteinsson. Út: Guðlaugur Victor Pálsson, Stefán Teitur Þórðarson, Daníel Leó Grétarsson, Logi Tómasson, Gylfi Þór Sigurðsson, Andri Lucas Guðjohnsen. Bæði Mikael Egill Ellertsson og Hákon Arnar Haraldsson eru áfram í liðinu en breyta um stöðu. Hákon Rafn Valdimarsson, Ísak Bergmann Jóhannesson og Orri Steinn Óskarsson spila óbreytta stöðu í dag frá leiknum í Lúxemborg. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Brynjar sé Lamine Yamal handboltans: „Hef aldrei séð annað eins“ Handbolti Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Er katastrófa að vinna ekki í dag? Fótbolti Bakgarðsáskorun: Stefnir hátt í síðasta Bakgarðshlaupinu sínu Sport Klopp býður við rasískum ásökunum Fótbolti Fleiri fréttir Ísland - Búlgaría | Tengir landsliðið saman tvo sigra? Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Sjá meira