Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa

Uppljóstrarinn Rui Pinto, maðurinn á bakvið vefsíðuna Football Leaks sem lak meðal annars gögnum sem komu upp um brot Manchester City á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar, óttast morðtilræði gegn sér og ætlar að láta sig hverfa.
Eftir umfangsmiklar uppljóstranir sínar hefur Pinto notið öryggisverndar í Portúgal frá því árið 2020, allt þar til núna. Án fyrirvara er verið að svipta hann þeirri vernd.
Í færslu á samfélagsmiðlinum X segir Pinto að á miðvikudaginn síðastliðinn, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að dómurinn yfir Manchester City var staðfestur, hafi yfirvöld í Portúgal greint honum frá ákvörðun sinni að afturkalla öryggisvernd sem hann hafði notið.
„Og þar með stofnað mér vísvitandi í lífshættu,“ skrifar Pinto í færslu sinni. „Vegna stöðunnar sem upp er komin á ég engra annarra kosta völ en að flytja á óþekktan stað innan fárra daga og það um óákveðinn tíma vegna þeirra fjölmörgu líflátshótana sem ég hef fengið og þeirrar alvarlegu hættu á morðtilræði gegn mér.“
On Wednesday, just hours after the verdict officially confirming Manchester City’s guilt, the Commission responsible for Portugal's witness protection programme informed me of its decision to terminate my participation in the programme and withdraw my police protection, thereby…— Rui Pinto (@RuiPinto_FL) October 2, 2026
On Wednesday, just hours after the verdict officially confirming Manchester City’s guilt, the Commission responsible for Portugal's witness protection programme informed me of its decision to terminate my participation in the programme and withdraw my police protection, thereby…
Pinto óskar eftir stuðningi almennings og hefur styrktarsíða fyrir hann verið sett í loftið.„Til að hjálpa mér að komast úr þeirri alvarlegu stöðu sem portúgalska ríkið hefur skapað en það hefur, eins og ég hef þegar tekið fram, vísvitandi ákveðið að stofna lífi mínu í hættu.“
Pinto þakkar fyrir stuðninginn„Ég get gefið öllum eina tryggingu: baráttan mun svo sannarlega halda áfram!“