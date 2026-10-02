Valskonur fallnar í fyrsta sinn Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 2. október 2026 20:24 Frá leik Vals og Fram fyrr á tímabilinu vísir/Diego Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals huggar leikmann sinnVísir/Anton Brink Erfitt tímabil að baki og útkoman sú verstaVísir/Anton Brink Lögðu allt í leik kvöldsins en voru búnar að koma sér í þá stöðu að vera ekki með örlögin í sínum höndumVísir/Anton Brink Valskonur áttu erfitt með að halda aftur af tárunum í leikslokVísir/Anton Brink Erfiður veruleiki að sætta sig við. Eitt sigursælasta lið Íslandssögunnar í kvennaboltanum er fallið úr efstu deild í fyrsta sinn. Vísir/Anton Brink Valskonur fagna marki í kvöldVísir/Anton Brink Valskonur fagna marki Emmu Hawkins í kvöldVísir/Anton Brink Valskonur þurftu á sigri gegn Fram sem og jafntefli í leik Víkings Reykjavíkur og Þór/KA að halda til þess að bjarga sæti sínu í Bestu deildinni og forðast fall. Sigurinn kom með mörkum í seinni hálfleik frá Emmu Hawkins og Arnfríði Auði Arnarsdóttur. Lengi vel leit út fyrir að leikur Víkings og Þórs/KA myndi enda með jafntefli en mörk frá Maríu Dögg Jóhannesdóttur og Erin Flurey seint í seinni hálfleik sáu til þess að Þór/KA bjargaði sæti sínu og sendi bæði Víking og Val niður í Lengjudeildina. Í fyrsta sinn í glæstri sögu kvennaliðs Vals í fótbolta sem liðið fellur úr efstu deild. Leikurinn byrjaði nokkuð rólega og voru bæði lið að þreifa fyrir sér á vellinum. Bæði lið fengu fín færi í fyrri hálfleik en tókst ekki að nýta sér þau. Hættulegasta færi fyrri hálfleiksins kom þegar Emma Hawkins komst inn fyrir vörn Fram. Skot hennar virtist á leið í netið en boltinn hafnaði í annarri stönginni, þaðan í hina stöngina og út. 0-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik. Á 61. mínútu nýtti Emma Hawks slæma sendingu til baka frá Hörpu Helgadóttur og komst ein í gegn og kom boltanum í netið. Arnfríður Auður Arnarsdóttir bætti svo við öðru marki Vals á 73. mínútu. Ashley varði fyrsta skotið en missti boltann og Arnfríður fyrst á frákastið og þrumaði boltanum í netið. Margrét Brynja Kristinsdóttir neyddist til þess að yfirgefa völlinn á 80. mínútu eftir að hafa orðið fyrir slæmri tæklingu. Hún þurfti að yfirgefa völlinn í sjúkrabíl. Margrét Brynja fékk aðhlynningu utan vallar þar til sjúkrabíll mætti. Vísir/Anton Brink Sara Svanhildur Jóhannsdóttir minnkaði muninn skömmu fyrir leikslok og hleypti spennu í leikinn á ný. Þór/KA sigraði Víking R 0-2 og því ljóst að Valur og Víkingur Reykjavík falla niður um deild þetta tímabilið. Atvik leiksins Fyrsta mark Vals kveikti von hjá liðinu og braust út mikill fögnuður hjá öllum sem tilheyra Val þegar boltinn endaði í netinu. Stemning og umgjörð Fín stemning og heyrðist vel í stuðningsmönnum Vals í leiknum. Frábær umgjörð eins og alltaf. Dómarar Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson var á flautunni í dag. Honum til aðstoðar voru þeir Kristofer Bergmann og Sveinn Ingi Sigurjónsson Waage. Dómgæslan fín í dag og að mínu mati engin vafamál. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Valur Fram