Breiðablik er Mjólkurbikarmeistari karla eftir 2-1 sigur á Aftureldingu. Anton Ari Einarsson hafði betur í bræðraslagnum í kvöld.
„Það hljómar bara ekkert eðlilega ljúft“ sagði Anton Ari Einarsson markvörður Breiðabliks aðspurður um það hvernig það hljómar að vera Mjólkurbikarmeistari 2026.
„Algjör tryllingur að hafa náð að klára bikarinn“
Breiðablik byrjaði leikinn af miklum krafti sem skipti gríðarlega miklu máli.
„Auðvitað skipti það öllu máli að koma einhvern veginn og leggja línurnar og reyna að fanga þetta augnablik, það var ekkert eðlilega mikilvægt og mér fannst við gera það bara mjög vel í dag“
„Þetta var klassískur úrslitaleikur með einhvern veginn allt undir og oft á tíðum ekkert fallegt og snérist bara um einhverja baráttu og hvort boltinn skoppaði hingað eða þangað“
Magnús Már Einarsson þjálfari Aftureldingar er bróðir Antons Ara Einarssonar og voru því bræður að berjast.
„Það er auðvitað alveg smá spes að vera spila á móti honum eða Aftureldingu en þegar leikurinn er byrjaður þá skiptir það engu máli. Þá geta þetta verið hvaða lið sem er og maður er bara að einbeita sér að sínu“
„Maður sest niður eftir á og spáir í því og kannski fyrir leikinn líka kannski smá spes en svo er bara upphafs flautið og maður gleymir því“
Anton Ari hefði alltaf valið Aftureldingu í úrslitum ef hann hefði fengið að velja lið til að mæta í úrslitum.
„Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna, það er ekki spurning“
Breiðablik eru tryggðir inn í Evrópu fyrir næsta tímabil.
„Það er náttúrulega bara frábært og jafnvel hægt að segja að mesta snilldin í boltanum er að vera í þessum Evrópukeppnum finnst mér allavega“
„Ég held að það sé það sem muni sitja mest eftir þegar að maður hættir þessu þá eru það ferðirnar allar sem maður átti með liðsfélögum sínum svo það er algjör snilld að vera búnir að tryggja það“ sagði Anton Ari Einarsson.