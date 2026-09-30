Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Sindri Sverrisson skrifar 30. september 2026 10:37 Eysteinn Pétur Lárusson segir að réttar medalíur verði sendar á KR- og HK-stelpur í dag. Medalíurnar sem þær fengu í gær voru merktar 3. flokki karla. Samsett/Twitter/Vísir Fimmtán og sextán ára stelpur úr KR og HK fengu medalíur merktar strákum eftir úrslitaleik sinn í Vesturbænum í gær, í Íslandsmóti B-liða í 3. flokki. Framkvæmdastjóri KSÍ biður leikmenn og félögin afsökunar en þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem mistök verða í verðlaunaafhendingu hjá íslenskum fótboltastelpum. KR-stelpur unnu HK í vítaspyrnukeppni eftir 2-2 jafntefli í háspennuleik á Meistaravöllum síðdegis í gær. Eftir leikinn tók við verðlaunaafhending með verðlaunum frá KSÍ en þá kom fljótlega í ljós að bæði gullmedalíur KR-inga og silfurmedalíur HK-inga voru merktar fyrir 3. flokk karla en ekki kvenna. Bikarinn var þó rétt merktur. Frábærum úrslitaleik lokið þar sem leikar enduðu 2-2 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu.Eftir vítaspyrnukeppni unnu KR stelpur og urðu Íslandsmeistarar í B keppni þriðja flokks kvenna. Eftir grátur og almennt svekkelsi við að tapa eftir vítaspyrnukeppni fengu… pic.twitter.com/F3PJrkM3c0— Max Koala (@Maggihodd) September 29, 2026 Innan við tvær vikur eru síðan KSÍ gleymdi að sjá til þess að verðlaunagripurinn væri á staðnum í Kópavogi þegar FH varð Íslandsmeistari í 2. flokki kvenna með sigri á Breiðabliki. KSÍ brást við mistökunum í Kópavogi með því að Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari og Eysteinn framkvæmdastjóri mættu og afhentu FH-stelpum verðlaun sín í hálfleik á leik FH og Stjörnunnar í Bestu deildinni, tveimur dögum eftir að þær unnu titilinn. Eysteinn segir að sömuleiðis verði brugðist skjótt við hinum leiðu mistökum í Vesturbænum í gær. „Það voru rangir verðlaunapeningar teknir þegar farið var með þá í Vesturbæinn í gær en réttur bikar var tekinn. Réttum verðlaunapeningum verður komið á bæði félög í dag,“ sagði Eysteinn við Vísi í morgun. Eysteinn tekur undir að það sé vissulega afar leitt og bagalegt fyrir sambandið að svona mistök hafi nú bitnað á fótboltastelpum tvisvar á skömmum tíma. „Jú, það er alls ekki gott og erum við miður okkar yfir því. Í tilfellinu í gær voru rangir verðlaunapeningar teknir og þurfum við að skoða verkferlana hjá okkur frá A-Ö en þetta eru svakalega margar verðlaunaafhendingar þessa dagana. Það breytir því ekki að við þurfum að gera betur og munum við meðal annars reyna að fá félögin í lið með okkur í því hvernig við stöndum að þessum verðlaunaafhendingum í framtíðinni. Við munum strax á morgun ræða þessi mál meðal annars á yfirþjálfarafundi félaganna. En að því sögðu vil ég fyrir hönd KSÍ koma á framfæri afsökunarbeiðni til félaganna og sérstaklega leikmannanna sem þessi leiðu mistök bitnuðu á í gær.“ KR HK Fótbolti Íslenski boltinn Mest lesið „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti Danir fjalla um niðurlæginguna á Hlíðarenda Handbolti Frikki Dór segir stöðu Bjarkar galna en bærinn lofar að verja starfið Sport Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Fótbolti „Held að fólk átti sig ekki á því sem við vorum að gera í kvöld“ Handbolti Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ Fótbolti Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Kannast ekki við krísufund á Hlíðarenda Handbolti Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Fótbolti Fleiri fréttir „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Sjá meira