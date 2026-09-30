Fótbolti

Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum

Sindri Sverrisson skrifar
Eysteinn Pétur Lárusson segir að réttar medalíur verði sendar á KR- og HK-stelpur í dag. Medalíurnar sem þær fengu í gær voru merktar 3. flokki karla.
Eysteinn Pétur Lárusson segir að réttar medalíur verði sendar á KR- og HK-stelpur í dag. Medalíurnar sem þær fengu í gær voru merktar 3. flokki karla. Samsett/Twitter/Vísir

Fimmtán og sextán ára stelpur úr KR og HK fengu medalíur merktar strákum eftir úrslitaleik sinn í Vesturbænum í gær, í Íslandsmóti B-liða í 3. flokki. Framkvæmdastjóri KSÍ biður leikmenn og félögin afsökunar en þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem mistök verða í verðlaunaafhendingu hjá íslenskum fótboltastelpum.

KR-stelpur unnu HK í vítaspyrnukeppni eftir 2-2 jafntefli í háspennuleik á Meistaravöllum síðdegis í gær. Eftir leikinn tók við verðlaunaafhending með verðlaunum frá KSÍ en þá kom fljótlega í ljós að bæði gullmedalíur KR-inga og silfurmedalíur HK-inga voru merktar fyrir 3. flokk karla en ekki kvenna. Bikarinn var þó rétt merktur.

Innan við tvær vikur eru síðan KSÍ gleymdi að sjá til þess að verðlaunagripurinn væri á staðnum í Kópavogi þegar FH varð Íslandsmeistari í 2. flokki kvenna með sigri á Breiðabliki.

KSÍ brást við mistökunum í Kópavogi með því að Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari og Eysteinn framkvæmdastjóri mættu og afhentu FH-stelpum verðlaun sín í hálfleik á leik FH og Stjörnunnar í Bestu deildinni, tveimur dögum eftir að þær unnu titilinn.

Eysteinn segir að sömuleiðis verði brugðist skjótt við hinum leiðu mistökum í Vesturbænum í gær.

„Það voru rangir verðlaunapeningar teknir þegar farið var með þá í Vesturbæinn í gær en réttur bikar var tekinn. Réttum verðlaunapeningum verður komið á bæði félög í dag,“ sagði Eysteinn við Vísi í morgun.

Eysteinn tekur undir að það sé vissulega afar leitt og bagalegt fyrir sambandið að svona mistök hafi nú bitnað á fótboltastelpum tvisvar á skömmum tíma.

„Jú, það er alls ekki gott og erum við miður okkar yfir því. Í tilfellinu í gær voru rangir verðlaunapeningar teknir og þurfum við að skoða verkferlana hjá okkur frá A-Ö en þetta eru svakalega margar verðlaunaafhendingar þessa dagana.

Það breytir því ekki að við þurfum að gera betur og munum við meðal annars reyna að fá félögin í lið með okkur í því hvernig við stöndum að þessum verðlaunaafhendingum í framtíðinni. Við munum strax á morgun ræða þessi mál meðal annars á yfirþjálfarafundi félaganna.

En að því sögðu vil ég fyrir hönd KSÍ koma á framfæri afsökunarbeiðni til félaganna og sérstaklega leikmannanna sem þessi leiðu mistök bitnuðu á í gær.“

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