Cristiano Ronaldo situr krísufund ásamt landsliðsþjálfara Portúgals og forseta knattspyrnusambands landsins eftir að hafa setið allan tímann á bekknum í leik við Noreg í vikunni.
Portúgalskir miðlar greindu frá málinu í dag. Ronaldo, sem hefur verið stjarna portúgalska liðsins um árabil, var ónotaður varamaður í landsleik í fyrsta sinn í 18 ár, síðan árið 2008.
Ronaldo er leikhæsti og markahæsti landsliðsmaður sögunnar og langar enn að bæta við. Skiptar skoðanir eru um hlutverk hans með portúgalska landsliðinu þessi dægrin þar sem hann er orðinn 41 árs gamall og á til að vera dragbítur varnarlega.
Samkvæmt portúgölskum miðlum var Ronaldo allt annað en sáttur við að hafa þurft að sitja á bekknum í 90 mínútur er Portúgal vann 2-1 útisigur á Noregi á sunnudaginn var.
Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgal, á að hafa lofað Ronaldo að hann spilaði 30 mínútur hið minnsta í leiknum. Ronaldo spilaði ekkert og neitaði í kjölfarið að taka þátt í æfingu með leikmönnum sem spiluðu ekki og farið í ræktina í staðinn.
Ronaldo hafi brugðist ókvæða við bekkjarsetunni og brostnu loforði nýja landsliðsþjálfarans og snarlega haft samband við Pedro Proença, forseta portúgalska knattspyrnusambandsins.
Proença hafi mætt til Kaupmannahafnar í dag til að reyna að leysa málin milli Ronaldo og Jesus fyrir leik við Danmörku á morgun.
Niðurstaða fundarins liggur ekki fyrir en áhugavert verður að sjá hvort Ronaldo fái að spila þegar Portúgalir sækja Dani heim annað kvöld.
Leikur Danmerkur og Portúgal er klukkan 18:45 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.