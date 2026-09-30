Fótbolti

„Sá sem ég dáist mest að í heiminum“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Heimir Hallgrímsson staðfestir að Írland mætir Ísraelum öðru sinni. Hann dáist að meðhöndlun landsliðsmanns Írlands sem á ættir að rekja til Ísrael á erfiðri stöðu.
Heimir Hallgrímsson staðfestir að Írland mætir Ísraelum öðru sinni. Hann dáist að meðhöndlun landsliðsmanns Írlands sem á ættir að rekja til Ísrael á erfiðri stöðu. Getty/Stephen McCarthy

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hefur staðfest að lið hans muni spila seinni leik sinn í Þjóðadeildinni gegn Ísrael á sunnudaginn kemur. Hann segir „einbeitinguna við fótbolta“ í miðjum stormi mótmæla. Leikmaður írska liðsins sem rekur ættir til Ísraels hefur þá heillað Heimi síðustu daga.

Aðgerðahópurinn „Stop the Game“ hefur hvatt stuðningsmenn til að koma saman á Aviva-leikvanginum fyrir heimaleik Írlands gegn Austurríki á morgun til að mótmæla leikjum sem þeir segja að hjálpi til við að „íþróttaþvo þjóðarmorð“.

Írland vann 3-0 sigur á Ísrael í heimaleik Ísraela í Ungverjalandi á sunnudaginn var. Degi fyrr hafði dagskrá liðsins frestast um fjóra klukkutíma vegna fundarhalda um leikinn.

Leikmannahópur Íra kaus um hvort taka ætti þátt í leiknum og Heimir staðfesti á blaðamannafundi í dag að hann væri tilbúinn að mæta þeim aftur í Serbíu á sunnudaginn kemur þrátt fyrir harðvítuga umræðu í landinu.

„Ég verð að einbeita mér að fótboltanum. Ég ætla að láta aðra hugsa um öryggismál og slíkt,“ sagði Heimir á blaðamannafundi fyrir leikinn.

„Ég ætla ekki að leyfa utanaðkomandi áreiti að hafa áhrif á einbeitingu mína á fótboltann. Ég verð að láta þá sem sjá um öryggismál hugsa um það.“

Aðspurður hvort leikmenn hefðu tilkynnt honum um annan fund vegna seinni leiksins gegn Ísrael sagði hann: „Nei, það hafa þeir ekki gert.“

„Írska knattspyrnusambandið hefur augljóslega sagt að við munum spila báða leikina og við ætlum að standa við það. Það var ætlun okkar þegar við komum í þetta verkefni og það er enn ætlun okkar,“

„Þetta hefur verið erfitt, sérstaklega fyrir leikmennina. Þetta hefur verið virkilega erfitt. Eins og í öllu þessu verkefni tökum við þetta nánast einn dag í einu. En það er þegar búið að ákveða að við munum spila leikina,“ segir Heimir.

Sá sem Heimir virðir mest í heiminum um þessar mundir

Miðjumaðurinn Finn Azaz, sem spilar með Southampton, á sterk fjölskyldutengsl við Ísrael í móðurætt og er sagður hafa talað af ástríðu við liðsfélaga sína í umræðum þeirra á laugardaginn var.

Finn Azaz, leikmaður Írlands sem á ættir að rekja til Ísrael, er sá sem nýtur mestrar virðingar Heimis við erfiðar aðstæður.EPA/JOSE SENA GOULAO

Hann var ekki valinn í fyrri leikinn gegn Ísrael og sagði Heimir að hann væri „í annarri stöðu en aðrir leikmenn“ en gæti komið aftur til greina gegn Austurríki.

Hvort hann verði með í ferðinni til Serbíu hefur ekki enn verið ákveðið, en Heimir talaði lofsamlega um hvernig Azaz hefur hagað sér á þessum erfiðu tímum.

„Finn hefur sýnt ótrúlega tilfinningastjórn og tilfinningagreind,“ segir Heimir.

„Hann er einn af þeim sem ég dáist mest að í heiminum um þessar mundir ... hvernig hann hefur hagað sér í öllu þessu. Þetta snýst um að vera hluti af liði svo maður þarf að hlusta á allar skoðanir,“

„Ég hef ekki orð til að útskýra það, þið mynduð ekki skilja. Innan hópsins nýtur hann svo mikillar virðingar meðal þessara leikmanna. Að leggja þetta extra á sig til að vera hluti af þessu liði er bara ótrúlegt,“ segir Heimir.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Þjóðadeild karla í fótbolta Átök í Ísrael og Palestínu

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