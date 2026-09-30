Cristiano Ronaldo er á förum frá æfingabúðum portúgalska landsliðsins og samkvæmt tilkynningu frá honum mun hann ekki leika meira með liðinu í þessum landsleikjaglugga. Hann tók neyðarfund með forseta portúgalska knattspyrnusambandsins og þjálfara liðsins fyrr í dag.
Spænski miðillinn Marca greindi frá því að Ronaldo sé á leið frá Danmörku þar sem Portúgal átti að mæta danska landsliðinu í A-deild Þjóðadeildarinnar. Ronaldo hefur ekki verið sáttur með krísufundinn sem hann var á með Jorge Jesus, landsliðsþjálfara Portúgals, en hann sagði að ekkert vandamál væri hjá leikmanninum. Það hringdi viðvörunarbjöllum þegar Pedro Proenca, forseti portúgalska knattspyrnusambandsins, sat fundinn einnig.
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Ronaldo tilkynnti á samfélagsmiðlinum Instagram fyrir skemmstu þar sem hann staðfestir að hann sé farinn frá portúgalska landsliðinu. Hann tekur fram að hann muni segja sannleikann þegar augnablikið til þess gefst en þangað til óskar hann portúgalska landsliðinu góðs gengis í komandi leikjum.
Cristiano Ronaldo er bæði leikjahæsti leikmaður portúgalska landsliðsins og markahæstur. Hann hefur spilað 234 leiki fyrir landsliðið og skorað í þeim 146 mörk. Síðasta markið sem hann skoraði fyrir Portúgal var gegn Króatíu í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í sumar þar sem hann skoraði úr vítaspyrnu.
Fyrr í dag sagði Jesus að Ronaldo myndi æfa í dag en svo virðist ekki þar sem hann sást fara frá hóteli liðsins í svarta bifreið sem ók honum upp á flugvöll.
Ronaldo fór ekki á æfingu með þeim leikmönnum sem voru á bekknum gegn Noregi heldur fór hann frekar í ræktina og tók æfingu sjálfur. Samkvæmt portúgölskum miðlum hefur hann ekki verið sáttur við að hafa setið á bekknum allan leikinn gegn Noregi. Þetta er í fyrsta sinn í 18 ár sem hann kemur ekki við sögu í leik portúgalska landsliðsins.
Fréttin hefur verið uppfærð.