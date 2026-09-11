„Maður er í þessu til þess að vinna titla“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 11. september 2026 22:29 Kristófer Ingi Kristinsson í baráttunni við Aron Elí Sævarsson fyrirliða Aftureldingar í kvöld. Guðmundur/Vísir Breiðablik er Mjólkurbikarmeistari karla eftir 2-1 sigur á Aftureldingu. Frábær fyrri hálfleikur skilaði þeim sínum öðrum bikarmeistaratitli hér á Laugardalsvelli í kvöld. „Maður er í þessu til þess að vinna titla þannig ég er ekkert eðlilega ánægður og stoltur af okkur“ sagði Kristófer Ingi Kristinsson framherji Breiðabliks sáttur eftir leik. „Það er auðvitað mikill léttir að skora snemma. Við ætluðum bara að vera þéttir og erfiðir við að eiga í þessum leik og mér fannst við vinna mjög vel fyrir hvorn annan og auðvitað þegar við erum komnir 2-0 yfir þá reyndum við að verja það og það skiptir ekki máli hvernig við fögum að því, þetta var bara spurning um að vinna leikinn og mér fannst við gera það vel“ Breiðablik mætti inn í þennan leik sem stærra liðið en það truflaði Breiðablik ekkert í aðdragandanum fyrir leikinn. „Ég held að ef maður nær ekki að peppa sig í úrslitaleik í bikarleik þá er eitthvað mjög mikið að þannig nei ég held það sé ekkert erfitt“ „Við vitum auðvitað bara hvað býr í þessum hóp og það eru rosalega mikil gæði og þegar við erum allir 100% á deginum þá eru mjög fá lið sem eiga séns í okkur svo þetta er bara spurning um hugarfar“ Breiðablik hafa spilað á Laugardalsvelli í Evrópukeppni og hafa því meiri reynslu af því að spila á þjóðarleikvanginum. „Ég veit það ekki, það gæti svo sem alveg verið. Við þekkjum svo sem völlinn og vitum að þetta er aðeins hraðari hérna og við vitum að við þurfum að hugsa hraðar og hlaupa hraðar en svo er þetta bara fótbolti og með okkar gæðum þá finnst mér að ef við leggjum okkur 100% fram þá eru okkur allir vegir færir“ Sigrar næra og Kristófer Ingi vill meina að þetta muni gefa liði Breiðabliks mikið fyrir síðustu fimm leiki tímabilsins. „Ég held að þetta sé klárlega léttir. Það er ekki annað hægt að segja en að það hvíldi fyrir að bikarinn væri núna og sérstaklega þegar það hefur verið erfitt gengi í deildinni hingað til. Ég held að þetta sé gefi okkur alvöru sjálfstraust og við sjáum bara þegar við erum klárir þá eru ekki margir sem eiga eitthvað í okkur“ sagði Kristófer Ingi Kristinsson. Breiðablik Mjólkurbikar karla Fótbolti Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Íslenski boltinn Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Sautján mörk Gunnars dugðu skammt Handbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Enski boltinn „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn Fleiri fréttir Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Neitar að hafa tekið þátt í mannráni „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Lagði upp á leið í undanúrslit FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Viktor skoraði í fjórða sigrinum í röð Markasúpa í Noregi Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Sjáðu markaveislur United og Bayern München Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Lumbrað á Norðmönnum og dramatík í Prag United aldrei í vandræðum Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Bakverðir til bjargar Frakkar vilja Infantino burt Tvö íslensk hæfileikabúnt til Molde Sjá meira