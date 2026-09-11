Fótbolti

„Maður er í þessu til þess að vinna titla“

Stefán Marteinn Ólafsson skrifar
Kristófer Ingi Kristinsson í baráttunni við Aron Elí Sævarsson fyrirliða Aftureldingar í kvöld.
Kristófer Ingi Kristinsson í baráttunni við Aron Elí Sævarsson fyrirliða Aftureldingar í kvöld. Guðmundur/Vísir

Breiðablik er Mjólkurbikarmeistari karla eftir 2-1 sigur á Aftureldingu. Frábær fyrri hálfleikur skilaði þeim sínum öðrum bikarmeistaratitli hér á Laugardalsvelli í kvöld.

„Maður er í þessu til þess að vinna titla þannig ég er ekkert eðlilega ánægður og stoltur af okkur“ sagði Kristófer Ingi Kristinsson framherji Breiðabliks sáttur eftir leik.

„Það er auðvitað mikill léttir að skora snemma. Við ætluðum bara að vera þéttir og erfiðir við að eiga í þessum leik og mér fannst við vinna mjög vel fyrir hvorn annan og auðvitað þegar við erum komnir 2-0 yfir þá reyndum við að verja það og það skiptir ekki máli hvernig við fögum að því, þetta var bara spurning um að vinna leikinn og mér fannst við gera það vel“

Breiðablik mætti inn í þennan leik sem stærra liðið en það truflaði Breiðablik ekkert í aðdragandanum fyrir leikinn.

„Ég held að ef maður nær ekki að peppa sig í úrslitaleik í bikarleik þá er eitthvað mjög mikið að þannig nei ég held það sé ekkert erfitt“

„Við vitum auðvitað bara hvað býr í þessum hóp og það eru rosalega mikil gæði og þegar við erum allir 100% á deginum þá eru mjög fá lið sem eiga séns í okkur svo þetta er bara spurning um hugarfar“

Breiðablik hafa spilað á Laugardalsvelli í Evrópukeppni og hafa því meiri reynslu af því að spila á þjóðarleikvanginum.

„Ég veit það ekki, það gæti svo sem alveg verið. Við þekkjum svo sem völlinn og vitum að þetta er aðeins hraðari hérna og við vitum að við þurfum að hugsa hraðar og hlaupa hraðar en svo er þetta bara fótbolti og með okkar gæðum þá finnst mér að ef við leggjum okkur 100% fram þá eru okkur allir vegir færir“

Sigrar næra og Kristófer Ingi vill meina að þetta muni gefa liði Breiðabliks mikið fyrir síðustu fimm leiki tímabilsins.

„Ég held að þetta sé klárlega léttir. Það er ekki annað hægt að segja en að það hvíldi fyrir að bikarinn væri núna og sérstaklega þegar það hefur verið erfitt gengi í deildinni hingað til. Ég held að þetta sé gefi okkur alvöru sjálfstraust og við sjáum bara þegar við erum klárir þá eru ekki margir sem eiga eitthvað í okkur“ sagði Kristófer Ingi Kristinsson.

Breiðablik Mjólkurbikar karla Fótbolti

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