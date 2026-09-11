„Við náðum einum af þessum stóru í ár“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 11. september 2026 22:00 Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks á hliðarlínunni í kvöld. Guðmundur/Vísir Breiðablik er Mjólkurbikarmeistari karla eftir 2-1 sigur á Aftureldingu. Frábær fyrri hálfleikur skilaði þeim sínum öðrum bikarmeistaratitli hér á Laugardalsvelli í kvöld. Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks ræddi við Vísi eftir leik. „Ég neita því ekki að þetta er léttir að ákveðnu leyti en ég er bara stoltur af strákunum að hafa klárað þetta“ sagði Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Mjólkurbikarmeistara Breiðabliks eftir sigurinn í kvöld. „Þetta var frábær leikur hjá okkur og þá sérstaklega fyrri hálfleikur en svo var þetta kannski full naumt þarna undir lokin en bara hrós á Aftureldingu líka, þeir eru með frábær lið og stóðu sig vel líka“ Breiðablik réðu lögum og lofum í fyrri hálfleiknum en mættu heldur passívir út í seinni hálfleikinn að mati Ólafs Inga. „Við verðum kannski pínu passívir að einhverju leyti. Við erum kannski að bíða eftir því að leikmenn sofni aðeins á verðinum og ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, tempóið dettur svolítið niður í leiknum á tímabili og við svolítið föllum með því“ „Þetta mark kemur svo svolítið upp úr engu og þá fá þeir líflínu og von. Við þurfum þá að vinna harðar að að þessu sem er bara partur af fótbolta og við gerðum það mjög vel“ Breiðablik mætti inn í þennan leik með pressuna á sér en Ólafur Ingi vildi þó ekki meina að það hafi gert undirbúning eitthvað mikið erfiðari. „Í rauninni ekki. Það gefur yfirleitt engann fyrirboða um hvernig leikurinn er að fara spilast, við sáum það í fyrra þegar Vestri vann Val. Fyrirfram hefði maður talið að Valur ætti að vera líklegri aðilinn en í einum leik, í bikarúrslitaleik þá vita menn að þetta er oft bara dagsform þannig við pældum lítið sem ekkert í því“ „Þetta snérist bara um okkur sjálfa eins og það gerir alltaf og við vitum bara að ef við gerum okkar þá eru meiri líkur á því að við vinnum leikina“ Breiðablik hafa átt erfiðar vikur í aðdraganda af þessum úrslitaleik. „Þetta hefur náttúrulega verið erfiðar nokkrar vikur hérna. Ágúst var erfiður og vorum meira að leita af því að finna okkur sjálfa“ Framtíð Ólafs Inga Skúlasonar var tíðræð í umræðunni fyrir þennan leik og gengu sumir það langt að kalla þetta úrslitaleik upp á starfið fyrir Ólaf Inga sem segist þó skilja pressuna. „Ég skil hana alveg. Það er alltaf pressa á þjálfara Breiðabliks og ef að menn eru ekki að ná úrslitum þá er þetta kannski bara spurningar sem að hafa rétt á sér“ „Ég hef ekki fundið neitt annað en gríðarlega mikinn stuðning hjá félaginu og það er það sem maður er glaðastur með, fólkið okkar hérna, græni veggurinn og að geta unnið þetta fyrir bæði stuðningsmennina, leikmennina og gera þetta fyrir sjálfan sig og vinna þennan titil er náttúrulega bara risastórt fyrir okkur og frábært“ „Við viljum vera að keppast að því að vinna titla og við náðum einum af þessum stóru í ár“ Breiðablik eru tryggðir inn í Evrópu fyrir næsta tímabil. „Það er bara frábært og geðveikt fyrir félagið því við höfum sýnt það undanfarin ár að við erum góðir í Evrópu“ sagði Ólafur Ingi Skúlason. Breiðablik Mjólkurbikar karla Fótbolti Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Íslenski boltinn Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Sautján mörk Gunnars dugðu skammt Handbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Enski boltinn „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn Fleiri fréttir Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ Neitar að hafa tekið þátt í mannráni „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Haukar á flugi Sautján mörk Gunnars dugðu skammt Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Lagði upp á leið í undanúrslit Fram á toppinn og flautumark á Selfossi FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Haukur leiddi endurkomu Löwen Viktor skoraði í fjórða sigrinum í röð Markasúpa í Noregi Hrútarnir frá Hollywood eiga að fara alla leið Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Nýja brautin í Madrid toppi Mónakó Meðvitaðir um pressuna Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Öll pressan er á Ólafi Inga „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Danskt stórlið búið að klófesta Elínu Klöru Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Besta frjálsíþróttafólk heims mætist í nýju móti Yfir hundrað þúsund áhorfendur mættu á NFL-leik í Ástralíu Sjá meira