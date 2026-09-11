„Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 11. september 2026 22:19 Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, gat verið stoltur af sínum mönnum í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugsson „Þetta eru blendnar tilfinningar. Ég hef aldrei verið jafn stoltur Mosfellingur og í dag,“ sagði Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, eftir að liðið þurfti að sætta sig við 2-1 tap gegn Breiðablik í úrslitum Mólkurbikars karla í knattspyrnu í kvöld. „Við áttum stúkuna. Þrjúþúsund og eitthvað Mosfellingar mættir hérna. Stórkostlegur stuðningur og miklu háværari en stuðningsmenn Breiðabliks. Ég er stoltur af því að sjá stuðninginn, en það er bara leiðinlegt að geta ekki gefið stuðningsmönnum verðlaunin sem þeir áttu skilið því þeir áttu skilið að fá sigur hérna í kvöld,“ bætti Magnús við í leikslok. Magnús og hans menn lentu undir strax á fjórðu mínútu leiksins og þjálfarinn viðurkennir að það hafi riðlað skipulagi liðsins. „Já auðvitað að einhverju leyti. Þetta er bara hornspyrna í byrjun og Höskuldur gerir frábærlega. Þetta eru bara einstaklingsgæði hjá honum. Breiðablik er líka bara með gott lið og ég óska þeim til hamingju með að vinna þennan titil. Vel gert hjá þeim, en mér fannst við að mörgu leyti vera betri í leiknum,“ sagði Magnús og hélt áfram. „Mér fannst við stýra leiknum úti á velli og við erum meira í teignum þeirra og meira í kringum teigin þeirra. Við erum bara ekki alveg nógu effektívir og þeir slútta tvisvar frábærlega. Það er það sem skilur að í dag. Það er ekki mikið á milli í dag. Við þurfum bara að æfa meira, gefa meira í og verða betri og þá getum við unnið svona leiki.“ Vantaði fimm mínútur í viðbót Þá stóð ekki á svörum þegar Magnús var spurður að því hvað hafi vantað upp á til að Afturelding næði að jafna metin í kvöld. „Bara fimm mínútur í viðbót. Það er í rauninni ekki flóknara en það. Ég hefði viljað fá að spila fimm mínútur í viðbót því boltinn var ekkert í leik hérna í lokin. En það er bara hluti af þessu. Mér fannst við vera að reyna allan tímann. Það var mikil trú hjá strákunum og við spiluðum okkar fótbolta. Ég er alveg sannfærður um það að jöfnunarmarkið lá í loftinu. Þetta var bara spurning um að fá að spila aðeins lengur, en leikurinn er víst ekki lengri en þetta. Dómarinn segir til og þannig er það bara.“ Stoltur af tímabilinu Magnús ætlar þó ekki að dvelja við þetta eina tap of lengi. Í heildina hafi tímabilið hjá Aftureldingu verið gott þar sem liðið komst í bikarúrslit og beint upp í Bestu-deildina eftir eins árs veru í Lengjudeildinni. „Jú, ég hefði líklega tekið því ef þú hefðir boðið mér þetta fyrir tímabilið. Við höfum vaxið gríðarlega á þessu tímabili, bæði sem lið og félag og bara allir í kringum þetta. Það er mikill lærdómur sem við tökum út úr þessu tímabili. Þetta var frábært tímabil í deildinni og frábært tímabil í bikarnum líka,“ sagði Magnús. „Það er bara súrt að við séum svona ógeðslega nálægt þessu en náum ekki að sigla þessu í höfn. En eins og ég segi þá fannst mér við reyna allan tímann að vinna leikinn og mér fannst við hafa trú allan tímann. Mér fannst við hugrakkir og mér fannst við spila okkar fótbolta og meira get ég ekki beðið um. Boltinn er brellinn og brögðóttur og stundum taparðu leikjum þar sem þú átt kannski meira skilið og mér fannst við eiga meira skilið í dag. Svo getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu og það sé ekki þannig.“ En hvað tekur við hjá Aftureldingu á næstu mánuðum? „Nú bara undirbúum við okkur undir Bestu-deildina og við sýndum það í dag við getum keppt við lið í efri hlutanum þar. En við viljum gera meira en það. Við viljum stimpla okkur inn og festa okkur í sessi í Bestu-deildinni. Til að gera það er mikil vinna framundan hjá okkur, leikmannahópnum og öllum í kringum félagið. Við þurfum að gefa í á öllum vígstöðvum og nýta þennan meðbyr og stuðning sem við fengum í dag og sigla með hann inn í næsta tímabil. Við þurfum að nýta þetta í Bestu-deildinni. Við getum gengið stoltir frá borði eftir daginn í dag, en við þurfum líka að horfa hærra og vilja meira. Það er það sem við munum gera.“ Að lokum var Magnús spurður að því hvort hann ætlaði sér að senda bróður sínum, Antoni Ara, markverði Breiðabliks, hamingjuóskir í kvöld eða hvort hann myndi láta það bíða til morguns. „Ég knúsaði hann áðan og óskaði honum til hamingju. Þannig að það er búið og hann var góður í dag. Hann gat ekkert gert í þessu marki og stóð sig frábærlega. Hann getur bara verið sáttur við sitt og er náttúrulega raðsigurvegari sem er búinn að vinna marga titla og ég sendi honum að sjálfsögðu hamingjuóskir,“ sagði Magnús að lokum. Íslenski boltinn Mjólkurbikar karla Breiðablik Afturelding Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? 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