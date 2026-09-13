Íslenski boltinn

Kemur fyrir­liða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“

Aron Guðmundsson skrifar
Arnar Freyr er ósáttur með þá ósanngjörnu meðferð sem Aron, fyrirliði KR, hefur fengið fyrir að tala hug sinn.
Arnar Freyr er ósáttur með þá ósanngjörnu meðferð sem Aron, fyrirliði KR, hefur fengið fyrir að tala hug sinn. Vísir/Samsett

Arnar Freyr Ólafs­son, mark­vörður KR, hefur ekki gefið upp von á því að KR verði Ís­lands­meistari og kemur fyrir­liða sínum, sem hefur farið mikinn innan sem utan vallar upp á síðkastið, til varnar. Honum finnst hann hafa fengið órétt­láta með­ferð.

Arnar Freyr sneri aftur inn á völlinn í mark KR-inga í hálf­leik gegn Skagamönnunum á dögunum, um fjórum mánuðum eftir að hafa slitið sin í hné í leik gegn Kefla­vík í fyrstu um­ferð Bestu deildarinnar.

„Það var talað um að þetta gætu verið fjórir mánuðir sem var raunin. Það gekk allt vel, ekkert bak­slag. Allt eins og í sögu,“ segir Arnar í sam­tali við Vísi. „Ég var hundrað pró­sent klár í að koma inn á. Ef þú spyrð mig hefði ég verið til í að þetta hefði gengið hraðar fyrir sig. Að vera frá í þrjá til fjóra mánuði er alveg langur tími. En ég held að þetta sé bara á eins góðum tíma og hægt er.“

Klippa: Trú á titli og kemur fyrirliðanum til varnar

Erfitt að sitja upp í stúku

KR-ingar hafa að margra mati spilað skemmti­legasta fót­boltann á tíma­bilinu í Bestu deildinni. Liðið situr í 3. sæti og hefur skorað flest mörk af liðum deildarinnar. Það reyndist Arnari erfitt að sitja uppi í stúku og horfa á.

„Hundrað pró­sent. Sér­stak­lega þegar gengur vel þá langar mann að taka þátt í því. Það var alveg pínu súrt að þurfa að sitja uppi í stúku og fylgjast með þessu en samt líka gaman að sjá að við séum á þeim stað sem við erum á í dag.“

Mikil stemning hefur verið fyrir KR í Vesturbænum í sumar.Vísir/Hulda Margrét

Trú á titli lifir

KR er níu stigum á eftir topp­liði Víkings Reykja­víkur og hefur verið að hiksta í undan­förnum leikjum þegar að nú eru aðeins fimm um­ferðir eftir af deildinni. KR-ingar gefa ekki upp von á Ís­lands­meistara­titli fyrr en sú von er endan­lega úr sögunni.

„Það eru níu stig í Víking. Það getur allt gerst í fót­bolta. Meðan það er enn von þá trúir maður. Mark­mið. Við ætlum bara að vinna alla leiki og sjá hvort það dugi ekki til að enda í fyrsta sætinu. Svo kemur bara í ljós hvort það takist eða ekki.“

Engar klisjur bara beint frá hjartanu

Aron Sigurðar­son, fyrir­liði KR, hefur farið mikinn í viðtölum á undan­förnum vikum og fengið á sig skerf af gagn­rýni fyrir sína fram­komu. Innan vallar hefur hann sýnt snilli sína og raðað inn mörkum. Arnar kemur fyrir­liða sínum til varnar.

„Hann talar beint frá hjartanu og er að segja það sem honum finnst. Við ættum frekar að fagna því heldur en hitt að hafa ein­hverja leik­menn sem eru til­búnir að fara út fyrir rammann, tala ekki bara í ein­hverjum klisjum og ein­hverju dóti.“

Hann hefur fengið smá hita á sig. Finnst þér það órétt­látt?

„Já, mér finnst það. Bara flott ef fólk hefur ein­hverja skoðun á þessu. Ef það eiga allir að vera með ein­hverjar klisjur þá er leiðin­legt að hlusta á það. Ég fagna þessu alla­vega. Ég hlakka alltaf til þegar ég veit að hann fer í viðtöl. Bíð spenntur eftir því að horfa á þau. Ég segi bara meira af þessu.“

KR tekur á móti ÍA í fyrstu umferð efri hluta Bestu deildarinnar í dag klukkan tvö. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2.

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