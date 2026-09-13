Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, hefur ekki gefið upp von á því að KR verði Íslandsmeistari og kemur fyrirliða sínum, sem hefur farið mikinn innan sem utan vallar upp á síðkastið, til varnar. Honum finnst hann hafa fengið óréttláta meðferð.
Arnar Freyr sneri aftur inn á völlinn í mark KR-inga í hálfleik gegn Skagamönnunum á dögunum, um fjórum mánuðum eftir að hafa slitið sin í hné í leik gegn Keflavík í fyrstu umferð Bestu deildarinnar.
„Það var talað um að þetta gætu verið fjórir mánuðir sem var raunin. Það gekk allt vel, ekkert bakslag. Allt eins og í sögu,“ segir Arnar í samtali við Vísi. „Ég var hundrað prósent klár í að koma inn á. Ef þú spyrð mig hefði ég verið til í að þetta hefði gengið hraðar fyrir sig. Að vera frá í þrjá til fjóra mánuði er alveg langur tími. En ég held að þetta sé bara á eins góðum tíma og hægt er.“
KR-ingar hafa að margra mati spilað skemmtilegasta fótboltann á tímabilinu í Bestu deildinni. Liðið situr í 3. sæti og hefur skorað flest mörk af liðum deildarinnar. Það reyndist Arnari erfitt að sitja uppi í stúku og horfa á.
„Hundrað prósent. Sérstaklega þegar gengur vel þá langar mann að taka þátt í því. Það var alveg pínu súrt að þurfa að sitja uppi í stúku og fylgjast með þessu en samt líka gaman að sjá að við séum á þeim stað sem við erum á í dag.“
KR er níu stigum á eftir toppliði Víkings Reykjavíkur og hefur verið að hiksta í undanförnum leikjum þegar að nú eru aðeins fimm umferðir eftir af deildinni. KR-ingar gefa ekki upp von á Íslandsmeistaratitli fyrr en sú von er endanlega úr sögunni.
„Það eru níu stig í Víking. Það getur allt gerst í fótbolta. Meðan það er enn von þá trúir maður. Markmið. Við ætlum bara að vinna alla leiki og sjá hvort það dugi ekki til að enda í fyrsta sætinu. Svo kemur bara í ljós hvort það takist eða ekki.“
Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, hefur farið mikinn í viðtölum á undanförnum vikum og fengið á sig skerf af gagnrýni fyrir sína framkomu. Innan vallar hefur hann sýnt snilli sína og raðað inn mörkum. Arnar kemur fyrirliða sínum til varnar.
„Hann talar beint frá hjartanu og er að segja það sem honum finnst. Við ættum frekar að fagna því heldur en hitt að hafa einhverja leikmenn sem eru tilbúnir að fara út fyrir rammann, tala ekki bara í einhverjum klisjum og einhverju dóti.“
Hann hefur fengið smá hita á sig. Finnst þér það óréttlátt?
„Já, mér finnst það. Bara flott ef fólk hefur einhverja skoðun á þessu. Ef það eiga allir að vera með einhverjar klisjur þá er leiðinlegt að hlusta á það. Ég fagna þessu allavega. Ég hlakka alltaf til þegar ég veit að hann fer í viðtöl. Bíð spenntur eftir því að horfa á þau. Ég segi bara meira af þessu.“
KR tekur á móti ÍA í fyrstu umferð efri hluta Bestu deildarinnar í dag klukkan tvö. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2.