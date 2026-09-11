Íslenski boltinn

Ólafur skilur Magga en er ekki sam­mála

Aron Guðmundsson skrifar
Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar og Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, mætast í kvöld með sínum liðum. Í boði bikarmeistaratitill og Evrópusæti.
Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar og Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, mætast í kvöld með sínum liðum. Í boði bikarmeistaratitill og Evrópusæti. Vísir/Anton Brink

Breiða­blik og Aftur­elding mætast í úr­slita­leik Mjólkur­bikars karla í fót­bolta á Laugar­dals­velli í kvöld. Þjálfari Breiða­bliks skilur tal kollega síns hjá Aftur­eldingu sem segir alla pressu á Blikum í leik kvöldsins en er ekki sammála honum.

Flautað verður til leiks klukkan sjö í kvöld og mæta liðin til leiks eftir mis­jafnt gengi upp á síðkastið. Breiða­blik hefur gengið illa að vinna leiki í Bestu deildinni á meðan Aftur­elding tryggði sér sæti í Bestu deildinni á næsta tíma­bili með sigri í Lengju­deildinni og hefur verið að spila fanta vel.

Það ríkir til­hlökkun hjá Ólafi Inga Skúla­syni, þjálfara Breiða­bliks, að takast á við verk­efni kvöldsins.

„Það er búinn að vera langur að­dragandi að þessum leik en bara virki­lega skemmti­legt. Frábærar aðstæður hérna og völlurinn hefur aldrei litið jafn vel út. Mikil til­hlökkun, sagði Ólafur Ingi Skúla­son, þjálfari Breiða­bliks, í sam­tali við Val Pál Eiríks­son íþrótta­frétta­mann.

Klippa: Ólafur Ingi fyrir úrslitaleik gegn Aftureldingu

En talandi um gengi liðanna upp á síðkastið. Hefur það ein­hver áhrif komandi inn í þennan úr­slita­leik?

„Nei. Þetta er önnur keppni í fyrsta lagi og í öðru lagi er þetta hreinn úr­slita­leikur sem beðið hefur verið eftir lengi. Við erum að mæta hörku liði sem er mjög vel skipu­lagt, hefur verið lengi saman og er reynslu­mikið. Þetta er eitt­hvað allt annað en ein­hver hefðbundinn leikur í deild. Menn vita það alveg. Spennu­stigið verður meira og við erum spenntir fyrir því að takast á við það.“

Staða Breiða­bliks í Bestu deildinni, þar sem liðið er í 4. sæti og fjórtán stigum á eftir KR, sér til þess að Blikar munu ekki ná Evrópusæti í gegnum Bestu deildina. Leiðin að Evrópu­keppni fyrir læri­sveina Ólafs Inga þarf því að vera sigur í bikarnum í kvöld.

„Fyrst og fremst vill Breiða­blik standa fyrir því að vinna titla. Nú erum við í úr­slita­leik um einn af tveimur stóru titlunum og ætlum okkur fyrst og fremst að vinna titil. Svo er hægt að skoða hvað það gefur okkur. Við erum bara fíl­efldir í að gera vel í þessum úr­slita­leik og vinna þennan titil.“

Magnús Már Einars­son, þjálfari Aftur­eldingar, var skýr með það í viðtali við Val sem birtist seinna í dag á Vísi að öll pressan væri á Blikum fyrir leik kvöldsins.

Aftur­elding er að fara spila sinn fyrsta úr­slita­leik í bikarnum og er að eltast við að landa fyrsta bikar­meistara­titlinum. Breiða­blik hefur séð þetta allt áður.

„Ég skil alveg að það sé eitt­hvað upp­legg en á endanum eru tvö lið í úr­slita­leik og til alls að vinna. Það er hægt að mála þetta alls konar upp en bæði lið geta unnið og bæði lið geta tapað. Þetta er úr­slita­leikur. Pressan er á báðum endum.“

Eins og áður segir hefst úr­slita­leikur Aftur­eldingar og Breiða­bliks í Mjólkur­bikar karla í fót­bolta klukkan sjö í kvöld. Leiknum verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi.

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