Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Aron Guðmundsson skrifar 11. september 2026 10:02 Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar og Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, mætast í kvöld með sínum liðum. Í boði bikarmeistaratitill og Evrópusæti. Vísir/Anton Brink Breiðablik og Afturelding mætast í úrslitaleik Mjólkurbikars karla í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld. Þjálfari Breiðabliks skilur tal kollega síns hjá Aftureldingu sem segir alla pressu á Blikum í leik kvöldsins en er ekki sammála honum. Flautað verður til leiks klukkan sjö í kvöld og mæta liðin til leiks eftir misjafnt gengi upp á síðkastið. Breiðablik hefur gengið illa að vinna leiki í Bestu deildinni á meðan Afturelding tryggði sér sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili með sigri í Lengjudeildinni og hefur verið að spila fanta vel. Það ríkir tilhlökkun hjá Ólafi Inga Skúlasyni, þjálfara Breiðabliks, að takast á við verkefni kvöldsins. „Það er búinn að vera langur aðdragandi að þessum leik en bara virkilega skemmtilegt. Frábærar aðstæður hérna og völlurinn hefur aldrei litið jafn vel út. Mikil tilhlökkun, sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, í samtali við Val Pál Eiríksson íþróttafréttamann. Klippa: Ólafur Ingi fyrir úrslitaleik gegn Aftureldingu En talandi um gengi liðanna upp á síðkastið. Hefur það einhver áhrif komandi inn í þennan úrslitaleik? „Nei. Þetta er önnur keppni í fyrsta lagi og í öðru lagi er þetta hreinn úrslitaleikur sem beðið hefur verið eftir lengi. Við erum að mæta hörku liði sem er mjög vel skipulagt, hefur verið lengi saman og er reynslumikið. Þetta er eitthvað allt annað en einhver hefðbundinn leikur í deild. Menn vita það alveg. Spennustigið verður meira og við erum spenntir fyrir því að takast á við það.“ Staða Breiðabliks í Bestu deildinni, þar sem liðið er í 4. sæti og fjórtán stigum á eftir KR, sér til þess að Blikar munu ekki ná Evrópusæti í gegnum Bestu deildina. Leiðin að Evrópukeppni fyrir lærisveina Ólafs Inga þarf því að vera sigur í bikarnum í kvöld. „Fyrst og fremst vill Breiðablik standa fyrir því að vinna titla. Nú erum við í úrslitaleik um einn af tveimur stóru titlunum og ætlum okkur fyrst og fremst að vinna titil. Svo er hægt að skoða hvað það gefur okkur. Við erum bara fílefldir í að gera vel í þessum úrslitaleik og vinna þennan titil.“ Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, var skýr með það í viðtali við Val sem birtist seinna í dag á Vísi að öll pressan væri á Blikum fyrir leik kvöldsins. Afturelding er að fara spila sinn fyrsta úrslitaleik í bikarnum og er að eltast við að landa fyrsta bikarmeistaratitlinum. Breiðablik hefur séð þetta allt áður. „Ég skil alveg að það sé eitthvað upplegg en á endanum eru tvö lið í úrslitaleik og til alls að vinna. Það er hægt að mála þetta alls konar upp en bæði lið geta unnið og bæði lið geta tapað. Þetta er úrslitaleikur. Pressan er á báðum endum.“ Eins og áður segir hefst úrslitaleikur Aftureldingar og Breiðabliks í Mjólkurbikar karla í fótbolta klukkan sjö í kvöld. Leiknum verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. Mjólkurbikar karla Afturelding Breiðablik Fótbolti Íslenski boltinn Laugardalsvöllur Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? 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