„Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Valur Páll Eiríksson skrifar 29. september 2026 20:56 Landsliðsfyrirliðinn reimaði á sig markaskóna í kvöld Mynd: KSÍ „Mér líður vel. Ekki nógu vel samt. Það eru tveir leikir eftir í þessum glugga. Við erum ennþá hungraðir,“ segir landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson eftir 3-0 sigur Íslands á Lúxemborg í Þjóðadeild karla ytra í kvöld. „Þetta gefur okkur smjörþefinn af einhverju betra. Þetta var markmiðið okkar komandi inn í leikinn og við vissum að ef við myndum vinna værum við á toppnum, það var hugarfarið komandi inn í leikinn, að vinna og fara á toppinn,“ segir Orri Steinn enn fremur eftir leik við Stefán Árna Pálsson í Lúxemborg. Klippa: Viðtal við Orra Stein eftir sigur gegn Lúxemborg Orri Steinn átti stóran þátt í fyrsta marki Íslands sem braut ísinn. Orri Steinn skóp markið að stórum hluta sjálfur þegar hann steig varnarmann Lúxemborgar út og sprengdi vörn liðsins upp. Hann tók á rás og átti hárfína sendingu á Andra Lucas Guðjohnsen sem afgreiddi boltann laglega í markið af stuttu færi. Orri Steinn var spurður hvort þetta mark hafi slakað á strákunum og gert að verkum að þeir hafi haft svo mikla yfirburði í kjölfarið. „Mín upplifun var öðruvísi. Ég upplifði allan daginn sem frábært orkustig frá öllum strákunum, hausinn var hárrétt skrúfaður á. Það var enginn að dvelja við leikinn á laugardaginn. Ég upplifði alla vel gíraða í leikinn, allt frá morgunmat fram á 90. mínútu. Þannig að ég er mjög stoltur af strákunum og ánægður með frammistöðuna,“ segir Orri Steinn. Orri Steinn skoraði þá sjálfur annað mark leiksins og eftir stoðsendingu frá Andra Lucasi. Andri átti frábæra hælsendingu og Orri Steinn fékk langan tíma til að hlaupa að marki og athafna sig áður en hann lagði boltann í netið. Hann var þó ekkert stressaður, tíminn hafi verið fljótari að líða fyrir hann en þá sem horfðu á. „Nei, nei. Þetta gerist allt mjög hratt í augnablikinu fyrir mig. Þetta er bara mitt eðli að vera fyrir framan markið. Ég vissi að Andri gæti komið þessu fyrir markið og auðviað er bara geggjað að spila með honum,“ segir Orri Steinn. Mikil reynsla kom inn í íslenska liðið í dag með innkomu Gylfa Þórs Sigurðssonar. Það munaði um hann. „Það er bara geggjað. Ég heyrði í honum allan leikinn öskrandi á okkur. Þetta er standardinn, við þurfum að horfa til hans. Við þurfum að horfa á leikinn í dag og þetta er standardinn sem við þurfum að setja í hverjum einasta leik og ekki líta til baka. Ef við getum spilað með þessa orku og þessa einbeitingu, þá getum við gert almennilega hluti,“ segir Orri Steinn. Vonast er þá til að Íslendingar fjölmenni á næsta leik við Búlgaríu á Laugardalsvelli á laugardag. „Það væri best. Íslenska þjóðin veit hvaða þýðingu það hefur fyrir okkur að vera með fullan völl. Við elskum að fá fólk á völlinn og heyra í þeim. Við hvetjum alla til að koma á leikinn og við ætlum svo sannarlega að reyna að fylgja þessari frammistöðu eftir.“ Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira