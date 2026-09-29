„Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Valur Páll Eiríksson skrifar 29. september 2026 21:20 Arnar segist hafa gleymt því að hann sé orðinn 53 ára gamall og tognaði við að reyna gamla takta. Því gefur hann ekki kost á sér í næsta leik. Vísir Það var léttir fyrir landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson að Ísland skildi hafa unnið 3-0 sigur á Lúxemborg ytra í Þjóðadeild karla í fótbolta í kvöld. Arnar tognaði hins vegar í upphitun fyrir leik og finnur aðeins fyrir því. Ísland var með öll völd langstærstan part í leik kvöldsins. Orri Steinn Óskarsson lagði upp mark á Andra Lucas Guðjohnsen snemma leiks og Andri lagði svo upp fyrir Orra fyrir hléið. Guðlaugur Victor Pálsson innsiglaði svo 3-0 sigur með skallamarki eftir hornspyrnu Gylfa Þórs Sigurðssonar í síðari hálfleik. Arnar gat því glaðst eftir leik. „Bara frábær dagur fyrir íslenskan fótbolta. Strákarnir í 20 ára liðinu áttu frábæran leik í dag. Við vildum ekki vera neinir eftirbátar og þetta var fagmannleg frammistaða. Það er smá þroskamerki í liðinu og við tókum það til okkar sem fór úrskeiðis í síðasta leik og vorum einhvern veginn bara þéttari og ekki eins barnalegir,“ „Mér fannst eins og þeir hefðu getað spilað í marga sólarhringa án þess að skora en að sama skapi hefðum við getað nýtt betur færin okkar betur í þessum leik, sérstaklega skyndisóknir,“ segir Arnar í samtali við Stefán Árna Pálsson í Lúxemborg eftir leik. Menn reiðir inni í sér Frammistaða Íslands var sannfærandi og það var allt annað að sjá orkustig liðsins frá leik við Eista sem lauk með jafntefli á laugardaginn var. „Menn voru bara reiðir inni í sér eftir Eistlandsleikinn en samt með svalan haus. Það er stormur og við áttum það skilið, að fá gagnrýni. Við tökum það til okkar án þess þó að missa hausinn og vera litlir í sér og menn voru bara staðráðnir í því að bæta fyrir leikinn á Laugardalsvelli og og það gera bara toppíþróttamenn,“ segir Arnar. Það er náttúrulega búið að gusta svolítið um þig síðustu daga og þú hefur fengið persónulega gagnrýni af sparkspekingum. Er mikill léttir akkúrat núna? „Þetta er alveg bara yndislegt starf. Það er gagnrýni, það er bara flott og stundum á maður hana vel skilið, og stundum vill maður líka að það sé ekki alveg verið að taka strákana niður. Þú veist, Ísak og Hákon spiluðu á miðjunni á móti Frökkum tvo leiki og voru stórkostlegir þar. Þannig að enginn að segja mér að þeir geti ekki spilað miðju líka á móti Eistlandi,“ segir Arnar og bætir við: „Þetta eru strákarnir mínir og maður vill bara vernda þá fyrir gagnrýninni. En ég skil hana mjög vel. Þetta er úrslitabransi og oft er það þannig að lið sem vinnur er bara besta lið í heimi og lið sem tapar er lélegasta lið í heimi.“ „En sannleikurinn er ekki alveg svona einfaldur en við héldum bara góðum haus. Við erum núna komnir á toppinn í riðlinum og það er bara okkar að sjá til þess að við verðum þar í lok nóvember,“ segir Arnar. Meiddur og gefur ekki kost á sér Í lok viðtals skaut Stefán Árni því inn að Arnar hefði meiðst í upphitun fyrir leik og tognað aftan í læri. „Já, ég var að reyna einhverjar gamlar kúnstir og þarna gleymdi ég því að ég er 53 ára gamall og ég tognaði bara. Þetta er ekkert flóknara en það, þannig að ég gef ekki kost á mér í næsta leik,“ segir Arnar og brosir. Viðtalið má sjá í spilaranum. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira