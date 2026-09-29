Fótbolti

Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hál­staki: „Þetta er bara rautt“

Aron Guðmundsson skrifar
Mahmutovic slapp með skrekkinn
Mahmutovic slapp með skrekkinn Vísir

Enes Mahmutovic, leikmaður Lúxemborgar, getur talist heppinn að hafa sloppið bara með gult spjald í leiknum gegn Íslandi í kvöld eftir að hafa tekið Brynjólf Darra Willumsson hálstaki seint í leiknum. Sérfræðingar Sýn Sport telja að um brot sem verðskuldi rautt spjald hafi verið að ræða.

Atvikið átti sér stað í uppbótartíma venjulegs leiktíma í leik sem Ísland vann sannfærandi 3-0. Með sigrinum tyllir liðið sér í toppsæti síns riðils. Frábær frammistaða sem liðið sýndi í kvöld.

Frammistaða Mahmutovic var ekki jafn frábær. Hann sýndi mikinn fautaskap undir lokinn er hann tók harkalega á Brynjólfi Darra sem hafði komið inn á sem varamaður þegar að um stundarfjórðungur eftir lifði leiks.

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Guðmundur Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogason lýstu leiknum á Sýn Sport og töldu Mahmutovic heppinn að hafa sloppið með gult spjald. Sérfræðingar Sýn Sport í setti voru sammála eftir leik. 

„Þetta er bara rautt spjald,“ sagði Aron Elís Þrándarson, fyrrvernandi landsliðsmaður Íslands í setti eftir leik. „Bara rugl þarna í lokin. Heppinn að sleppa með gult.“

Umrætt atvik má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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