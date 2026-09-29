Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ Aron Guðmundsson skrifar 29. september 2026 23:00 Mahmutovic slapp með skrekkinn Vísir Enes Mahmutovic, leikmaður Lúxemborgar, getur talist heppinn að hafa sloppið bara með gult spjald í leiknum gegn Íslandi í kvöld eftir að hafa tekið Brynjólf Darra Willumsson hálstaki seint í leiknum. Sérfræðingar Sýn Sport telja að um brot sem verðskuldi rautt spjald hafi verið að ræða. Atvikið átti sér stað í uppbótartíma venjulegs leiktíma í leik sem Ísland vann sannfærandi 3-0. Með sigrinum tyllir liðið sér í toppsæti síns riðils. Frábær frammistaða sem liðið sýndi í kvöld. Frammistaða Mahmutovic var ekki jafn frábær. Hann sýndi mikinn fautaskap undir lokinn er hann tók harkalega á Brynjólfi Darra sem hafði komið inn á sem varamaður þegar að um stundarfjórðungur eftir lifði leiks. Klippa: Slapp með skrekkinn eftir ljótt brot gegn Íslandi Guðmundur Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogason lýstu leiknum á Sýn Sport og töldu Mahmutovic heppinn að hafa sloppið með gult spjald. Sérfræðingar Sýn Sport í setti voru sammála eftir leik. „Þetta er bara rautt spjald,“ sagði Aron Elís Þrándarson, fyrrvernandi landsliðsmaður Íslands í setti eftir leik. „Bara rugl þarna í lokin. Heppinn að sleppa með gult.“ Umrætt atvik má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Tengdar fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Það var léttir fyrir landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson að Ísland skyldi hafa unnið 3-0 sigur á Lúxemborg ytra í Þjóðadeild karla í fótbolta í kvöld. Arnar tognaði hins vegar í upphitun fyrir leik og finnur aðeins fyrir því. 29. september 2026 21:20 „Get ekki beðið um mikið meira“ Andri Lucas Guðjohnsen skoraði og lagði upp fyrir íslenska landsliðið í knattspyrnu er liðið vann öruggan 0-3 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í kvöld. 29. september 2026 21:20 „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark íslenska landsliðsins er liðið vann sterkan 3-0 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. 29. september 2026 21:08 „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ „Mér líður vel. Ekki nógu vel samt. Það eru tveir leikir eftir í þessum glugga. Við erum ennþá hungraðir,“ segir landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson eftir 3-0 sigur Íslands á Lúxemborg í Þjóðadeild karla ytra í kvöld. 29. september 2026 20:56 Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Það var út á fáa leikmenn að setja eftir góðan 3-0 sigur Íslands á Lúxemborg í Þjóðadeild karla í fótbolta ytra í kvöld. Flestir, ef ekki allir, stóðu sína pligt en Andri Lucas Guðjohnsen fremstur meðal jafningja. 29. september 2026 20:38 Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Uppgjörið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira