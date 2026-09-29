Fótbolti

„Get ekki beðið um mikið meira“

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Andri Lucas og Mikael Egill fagna saman eftir mark Andra
Andri Lucas og Mikael Egill fagna saman eftir mark Andra Mynd: KSÍ

Andri Lucas Guðjohnsen skoraði og lagði upp fyrir íslenska landsliðið í knattspyrnu er liðið vann öruggan 0-3 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í kvöld.

„Já, eiginlega,“ sagði Andri Lucas er hann var spurður að því hvort þetta hafi verið fullkominn leikur af hálfu íslenska liðsins. 

„Við skorum þrjú mörk og höldum hreinu. Við skoruðum báðir framherjarnir þannig að ég get ekki beðið um mikið meira,“ bætti Andri Lucas við.

Andri kom íslenska liðinu á bragðið er hann skoraði fyrsta mark liðsins, eftir stoðsendingu frá Orra Steini Óskarssyni. Sama tvíeyki var svo aftur á ferðinni í öðru marki leiksins þegar Andri lagði upp fyrir Orra með frábærri sendingu.

„Ég leit einmitt bara yfir hægri öxlina, hvort að hann væri ekki alveg örugglega í stöðu til að taka hlaup í gegn og ég ákvað að koma honum bara þarna í svæðið og hann gerir virkilega vel til að taka á móti honum og bara koma sér einn á móti markmanni. Og hann skorar flott mark þannig bara þvílík ánægja með það.“

Þetta var fyrsti sigur íslenska liðsins í tíu mánuði og eðlilega var það mikill léttir að ná loksins að landa sigri.

„Léttirinn er mikill. Það er alltaf gaman að vinna leiki og hvað þá landsleiki. Stemningin hefur verið góð, en við vorum svekktir eftir leikinn á móti Eistlandi. En ég meina, þrjú stig í dag og við erum komnir á toppinn. Það er bara fá fókus á Búlgaríu núna.“

Andri Lucas var þó ekki eini Guðjohnsen-bróðirinn sem skoraði í dag því litli bróðir hans, Daníel Tristan Guðjohnsen, skoraði tvívegis er íslenska U-21 árs landsliðið vann 5-1 stórsigur gegn Sviss.

„Ég sendi honum skilaboð en ég á eftir að heyra í honum. Ætli ég fari ekki bara í sturtu núna og koma mér upp á hótel og hringi svo í kappann,“ sagði Andri Lucas léttur að lokum.

Klippa: Andri Lucas eftir sigur gegn Lúxemborg
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