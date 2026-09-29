„Get ekki beðið um mikið meira“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 29. september 2026 21:20 Andri Lucas og Mikael Egill fagna saman eftir mark Andra Mynd: KSÍ Andri Lucas Guðjohnsen skoraði og lagði upp fyrir íslenska landsliðið í knattspyrnu er liðið vann öruggan 0-3 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í kvöld. „Já, eiginlega,“ sagði Andri Lucas er hann var spurður að því hvort þetta hafi verið fullkominn leikur af hálfu íslenska liðsins. „Við skorum þrjú mörk og höldum hreinu. Við skoruðum báðir framherjarnir þannig að ég get ekki beðið um mikið meira,“ bætti Andri Lucas við. Andri kom íslenska liðinu á bragðið er hann skoraði fyrsta mark liðsins, eftir stoðsendingu frá Orra Steini Óskarssyni. Sama tvíeyki var svo aftur á ferðinni í öðru marki leiksins þegar Andri lagði upp fyrir Orra með frábærri sendingu. „Ég leit einmitt bara yfir hægri öxlina, hvort að hann væri ekki alveg örugglega í stöðu til að taka hlaup í gegn og ég ákvað að koma honum bara þarna í svæðið og hann gerir virkilega vel til að taka á móti honum og bara koma sér einn á móti markmanni. Og hann skorar flott mark þannig bara þvílík ánægja með það.“ Þetta var fyrsti sigur íslenska liðsins í tíu mánuði og eðlilega var það mikill léttir að ná loksins að landa sigri. „Léttirinn er mikill. Það er alltaf gaman að vinna leiki og hvað þá landsleiki. Stemningin hefur verið góð, en við vorum svekktir eftir leikinn á móti Eistlandi. En ég meina, þrjú stig í dag og við erum komnir á toppinn. Það er bara fá fókus á Búlgaríu núna.“ Andri Lucas var þó ekki eini Guðjohnsen-bróðirinn sem skoraði í dag því litli bróðir hans, Daníel Tristan Guðjohnsen, skoraði tvívegis er íslenska U-21 árs landsliðið vann 5-1 stórsigur gegn Sviss. „Ég sendi honum skilaboð en ég á eftir að heyra í honum. Ætli ég fari ekki bara í sturtu núna og koma mér upp á hótel og hringi svo í kappann,“ sagði Andri Lucas léttur að lokum. Klippa: Andri Lucas eftir sigur gegn Lúxemborg Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark íslenska landsliðsins er liðið vann sterkan 3-0 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. 29. september 2026 21:08 „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ „Mér líður vel. Ekki nógu vel samt. Það eru tveir leikir eftir í þessum glugga. Við erum ennþá hungraðir,“ segir landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson eftir 3-0 sigur Íslands á Lúxemborg í Þjóðadeild karla ytra í kvöld. 29. september 2026 20:56 Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Það var út á fáa leikmenn að setja eftir góðan 3-0 sigur Íslands á Lúxemborg í Þjóðadeild karla í fótbolta ytra í kvöld. Flestir, ef ekki allir, stóðu sína pligt en Andri Lucas Guðjohnsen fremstur meðal jafningja. 29. september 2026 20:38 Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Kristall fékk tveggja leikja bann Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Sjá meira