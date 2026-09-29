Fótbolti

Meistara­taktar í Sevilla frá upp­hafi til enda

Aron Guðmundsson skrifar
Lamine Yamal var öflugur í kvöld og skoraði tvö mörk
Lamine Yamal var öflugur í kvöld og skoraði tvö mörk Vísir/Getty

Ríkjandi heims- og Evrópumeistarar Spánar fóru nokkuð þægilega í gegnum leik við landslið Króatíu er liðin mættust í Sevilla í A-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld. Spánverjar með fullt hús stiga á toppi síns riðils. Lokatölur í kvöld 4-1 sigur þeirra. 

Veislan hófst strax á fyrstu mínútu í leik kvöldsins er Lamine Yamal kom Spánverjum yfir með marki eftir stoðsendingu frá Álex Baena. 

Köld vatnsgusa í andlitið á Króötum sem létu markið þó ekki slá sig algjörlega út af laginu. Dion Drena Beljo jafnaði metin fyrir Króatíu með marki á 28. mínútu eftir stoðsendingu frá Ivan Perisic. 

Króatar gátu þó ekki fagnað lengi því aðeins þremur mínútum síðar kom Marc Pubill Spánverjum aftur yfir. 2-1 og voru það hálfleikstölur í Sevilla. 

Lamine Yamal bætti við þriðja marki Spánverja og sínu öðru í leiknum á 63. mínútu áður en að Nico Williams gulltryggði 4-1 sigur liðsins með marki á 89. mínútu eftir stoðsendingu frá Mikel Merino. 

Lokatölur 4-1 sigur Spánverja sem eru með fullt hús stiga eftir sigra gegn Englandi og Króatíu. Englendingar verma annað sæti riðilsins með þrjú stig líkt og Króatía. Tékkar eru á botni riðilsins án stiga. 

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