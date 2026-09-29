Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda Aron Guðmundsson skrifar 29. september 2026 21:15 Lamine Yamal var öflugur í kvöld og skoraði tvö mörk Vísir/Getty Ríkjandi heims- og Evrópumeistarar Spánar fóru nokkuð þægilega í gegnum leik við landslið Króatíu er liðin mættust í Sevilla í A-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld. Spánverjar með fullt hús stiga á toppi síns riðils. Lokatölur í kvöld 4-1 sigur þeirra. Veislan hófst strax á fyrstu mínútu í leik kvöldsins er Lamine Yamal kom Spánverjum yfir með marki eftir stoðsendingu frá Álex Baena. Köld vatnsgusa í andlitið á Króötum sem létu markið þó ekki slá sig algjörlega út af laginu. Dion Drena Beljo jafnaði metin fyrir Króatíu með marki á 28. mínútu eftir stoðsendingu frá Ivan Perisic. Króatar gátu þó ekki fagnað lengi því aðeins þremur mínútum síðar kom Marc Pubill Spánverjum aftur yfir. 2-1 og voru það hálfleikstölur í Sevilla. Lamine Yamal bætti við þriðja marki Spánverja og sínu öðru í leiknum á 63. mínútu áður en að Nico Williams gulltryggði 4-1 sigur liðsins með marki á 89. mínútu eftir stoðsendingu frá Mikel Merino. Lokatölur 4-1 sigur Spánverja sem eru með fullt hús stiga eftir sigra gegn Englandi og Króatíu. Englendingar verma annað sæti riðilsins með þrjú stig líkt og Króatía. Tékkar eru á botni riðilsins án stiga. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira