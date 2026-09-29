Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Íþróttadeild Sýnar skrifar 29. september 2026 20:38 Andri Lucas var virkilega öflugur í kvöld. Mynd: KSÍ Það var út á fáa leikmenn að setja eftir góðan 3-0 sigur Íslands á Lúxemborg í Þjóðadeild karla í fótbolta ytra í kvöld. Flestir, ef ekki allir, stóðu sína pligt en Andri Lucas Guðjohnsen fremstur meðal jafningja. Andri Lucas kom Íslandi yfir eftir frábæran undirbúning Orra Steins Óskarssonar og hann þakkaði fyrir sig pent með frábærri hælsendingu inn fyrir á Orra Stein er hann skoraði annað mark Íslands. Guðlaugur Victor Pálsson innsiglaði svo 3-0 sigur Íslands með skalla eftir hornspyrnu Gylfa Þórs Sigurðssonar. Ísland er því komið með fjögur stig í riðlinum eftir jafntefli við Eistland hér heima og mætir Búlgaríu næst á Laugardalsvelli á laugardaginn kemur. Hákon Rafn Valdimarsson, markvörður [7] Hafði lítið að gera í dag. Kjánalegt gult spjald fyrir töf þegar hann dró lappirnar í að taka aukaspyrnu í fyrri hálfleik. Guðlaugur Victor Pálsson, hægri bakvörður [8] Gott mark eftir hornspyrnu. Ekki mikið út á Guðlaug Victor að setja. Fín frammistaða í bakverðinum, eins og iðulega er með Guðlaug. Stefán Teitur Þórðarson, miðvörður [7] Hefur komið sterkur inn í miðvarðarstöðuna. Duglegur að stíga upp og vinna boltann þegar menn komast gegnum miðjuna. Skellur að missa hann í meiðsli. Daníel Leó Grétarsson, miðvörður [7] Öflugur við hlið Stefáns í vörninni. Hefur verið okkar traustasti varnarmaður síðustu misseri. Logi Tómasson, vinstri bakvörður [7] Kom með gott orkustig inn í bakvarðarstöðuna. Öflugur fram á við og sinnti sínu varnarlega. Fínasta frammistaða. Mikael Egill Ellertsson, hægri vængmaður [7] Ógnar með hraða sínum og komst vel frá því að fara úr vinstri bakvarðarstöðu í síðasta leik í það að vera á hægri kanti í dag. Virðist öflugur sama hvar hann spilar. Ísak Bergmann Jóhannesson, miðjumaður [7] Aðeins erfiðar sendingar hjá honum til að byrja með í leiknum en óx eftir því sem á leið. Fínn leikur á miðjunni. Gylfi Þór Sigurðsson, miðjumaður [8] Lagði upp með góðri hornspyrnu. Mikil orka og ára sem Gylfi kemur með inn í þetta lið. Smitar út frá sér, gerir hlutina auðveldari fyrir félaga sína og gerir þá betri. Getur vart annað verið en að hann byrji næstu tvo leiki einnig. Hákon Arnar Haraldsson, vinstri vængmaður [7] Bersýnileg gæði þegar Hákon er með boltann. Vantar aðeins að fá meira úr honum á síðasta þriðjungi en fínasta frammistaða í nýrri stöðu á kantinum. Hljóp úr sér lifur og lungu, að venju. Orri Steinn Óskarsson, framherji [8] Frábær stoðsending og gott mark. Brýtur ísinn fyrir Ísland með því að skapa fyrsta markið fyrir Andra Lucas eftir að hafa sprengt upp lúxemborgsku vörnina. Andri Lucas Guðjohnsen, framherji [9] - Maður leiksins Sama saga og með félaga hans í framlínunni. Frábær stoðsending og gott mark. Geggjuð hælsending sem sendir Orra Stein í gegn í öðru markinu. Sóknardúett Íslands framúrskarandi í dag. Varamenn: Hörður Björgvin Magnússon kom inn á fyrir Stefán Teit Þórðarson á 67. mínútu. [6] Fínn eftir að hann kom inn á. Reyndi lítið á hann. Mikael Neville Anderson kom inn á fyrir Hákon Arnar Haraldsson á 75. mínútu. [6] Bætti litlu við eftir innkomuna. Brynjólfur Willumsson kom inn á fyrir Andra Lucas Guðjohnsen á 75. mínútu. [6] Bætti litlu við eftir innkomuna. Ísak Snær Þorvaldsson kom inn á fyrir Orra Stein Óskarsson á 75. mínútu. [6] Bætti litlu við eftir innkomuna. 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