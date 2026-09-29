Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 29. september 2026 20:40 Íslensku strákarnir unnu sterkan sigur í kvöld. KSÍ Ísland vann gríðarlega mikilvægan 0-3 útisigur er liðið heimsótti Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildar karla í knattspyrnu í kvöld. Strákarnir okkar sýndu það strax í upphafi leiks að þeir ætluðu sér að svara fyrir dapra frammistöðu gegn Eistum á Laugardalsvelli síðastliðinn laugardag, í fyrsta leik nýs tímabils í Þjóðadeildinni. Ef frá er talinn tæplega fimm mínútna kafli í fyrri hálfleik voru íslensku strákarnir sterkari aðilinn á vellinum á flestum sviðum fyrir hlé. Það var svo á 13. mínútu leiksins að Orri Steinn Óskarsson fékk sendingu á miðjum vellinum, snéri snyrtilega fram hjá manninum sínum og tók á rás. Eftir góðan sprett fann hann svo félaga sinn, Andra Lucas Guðjohnsen inni á teignum sem vippaði boltanum yfir markvörk Lúxemborgar og kom íslenska liðinu í forystu. Andri launaði svo greiðan á 39. mínútu þegar frábær hælsending inn fyrir vörn heimamanna fann Orra Stein. Móttaka Orra var einnig frábær og gerði honum kleift að taka boltann með sér og klára framhjá Anthony Moris í marki Lúxemborgar. Íslenska liðið fór því með 2-0 forystu inn í hálfleikshléið. Síðari hálfleikur virtist þó erfiðari fyrir íslenska liðið en sá fyrri. Heimamenn náðu betri tökum á sínum leik og íslensku strákarnir sóttu ekki jafn stíft og þeir höfðu gert í fyrri hálfleik. Heimamenn voru þó lítið í því að ógna marki íslenska liðsins og íslensku strákunum virtist líða bara ágætlega með það að Lúxemborg væri aðeins með boltann. Eftir því sem leið á seinni hálfleikinn náði íslenska liðið svo aftur betri tökum á sínum leik og Guðlaugur Victor Pálsson innsiglaði sigur liðsins með góðum skalla eftir hornspyrnu frá Gylfa Þór Sigurðssyni á 73. mínútu. Eftir þriðja mark Íslands fjaraði leikurinn hægt og rólega út og íslenska liðið landaði að lokum öruggum, og mikilvægum, 0-3 sigri. Eftir sigurinn er Ísland nú á toppi 4. riðils C-deildar Þjóðadeildarinnar með fjögur stig eftir tvo leiki, einu meira en Lúxemborg, sem situr í örðu sæti. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta