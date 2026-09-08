Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“

Sindri Sverrisson skrifar
Kayla Rollins fagnar hér með Sierra Lelii eftir að sú síðarnefnda jafnaði metin gegn Breiðabliki í gærkvöld.
Kayla Rollins fagnar hér með Sierra Lelii eftir að sú síðarnefnda jafnaði metin gegn Breiðabliki í gærkvöld. vísir/Diego

Aðeins eitt mark skilur að Breiðablik og FH á toppi Bestu deildar kvenna í fótbolta og fallbaráttan er ekki síður hreint lygilega jöfn, eftir síðustu leikina fyrir tvískiptingu deildarinnar. Mörkin úr leikjunum má sjá á Vísi.

Íslandsmeistarar Breiðabliks komust upp fyrir FH með 1-1 jafntefli við Þrótt í Laugardalnum. Katelyn Duong kom Blikum yfir í lok fyrri hálfleiks en Sierra Lelii jafnaði metin með skalla eftir hornspyrnu í seinni hálfleik.

Eftir skiptingu deildarinnar leika sex efstu liðin gegn hvert öðru, sem sagt fimm umferðir, og þar sem Breiðablik er yfir FH á markatölu núna þá mætast liðin á Kópavogsvelli í lokaumferðinni.

Spennan er ekki síðri í neðri hluta deildarinnar, þar sem fjögur lið spila. Þar er allt í hnút eftir 2-1 sigur Víkings gegn Stjörnunni í Miðgarði í gær, í höll sem Einar Guðnason þjálfari Víkings benti á að væri engan veginn boðleg fyrir leiki í Bestu deildinni. „KSÍ á ekki að leyfa þetta. Þetta er bara van­virðing við deildina,“ sagði Einar.

Einar og hans konur gátu þó fagnað sætum sigri þar sem hin danska Thea Rhode skoraði sitt fyrsta mark og tryggði 2-1 sigur á 89. mínútu. Áður hafði Bergþóra Sól Ásmundsdóttir komið Víkingi í 1-0 en Snædís María Jörundsdóttir jafnað.

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