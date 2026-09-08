Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“

Aðeins eitt mark skilur að Breiðablik og FH á toppi Bestu deildar kvenna í fótbolta og fallbaráttan er ekki síður hreint lygilega jöfn, eftir síðustu leikina fyrir tvískiptingu deildarinnar. Mörkin úr leikjunum má sjá á Vísi.
Íslandsmeistarar Breiðabliks komust upp fyrir FH með 1-1 jafntefli við Þrótt í Laugardalnum. Katelyn Duong kom Blikum yfir í lok fyrri hálfleiks en Sierra Lelii jafnaði metin með skalla eftir hornspyrnu í seinni hálfleik.
Eftir skiptingu deildarinnar leika sex efstu liðin gegn hvert öðru, sem sagt fimm umferðir, og þar sem Breiðablik er yfir FH á markatölu núna þá mætast liðin á Kópavogsvelli í lokaumferðinni.
Spennan er ekki síðri í neðri hluta deildarinnar, þar sem fjögur lið spila. Þar er allt í hnút eftir 2-1 sigur Víkings gegn Stjörnunni í Miðgarði í gær, í höll sem Einar Guðnason þjálfari Víkings benti á að væri engan veginn boðleg fyrir leiki í Bestu deildinni. „KSÍ á ekki að leyfa þetta. Þetta er bara vanvirðing við deildina,“ sagði Einar.
Einar og hans konur gátu þó fagnað sætum sigri þar sem hin danska Thea Rhode skoraði sitt fyrsta mark og tryggði 2-1 sigur á 89. mínútu. Áður hafði Bergþóra Sól Ásmundsdóttir komið Víkingi í 1-0 en Snædís María Jörundsdóttir jafnað.
Þróttur og Breiðablik skildu jöfn, 1-1, á Pepsi-vellinum í Laugardal í lokaleik liðanna í deildinni áður en Bestu deild kvenna er skipt í efri og neðri hluta. Katelyn Duong kom Blikum yfir undir lok fyrri hálfleiks en Sierra Marie Lelii jafnaði metin fyrir Þrótt eftir hlé.
Einar Guðnason, þjálfari kvennaliðs Víkings Reykjavíkur í fótbolta var sáttur með mikilvægan 2-1 sigur síns liðs gegn Stjörnunni í Bestu deildinni í kvöld en vandaði mótastjórn ekki kveðjurnar í viðtali eftir leik.
Víkingar unnu sinn þriðja leik í röð í Bestu deildinni í kvöld og spyrntu sér því frá botninum. Lagði liðið Stjörnuna að velli í Miðgarði í Garðabænum 1-2 og kom sigurmarkið undir blálokin.