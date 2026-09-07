Donald Trump Bandaríkjaforseti birti mynd af korti á samfélagsmiðlum þar sem Ísland, auk Grænlands og allrar Norður-Ameríku, er þakið fánalitum Bandaríkjanna.
Trump skrifar engan texta með færslunni sem hann birti á Truth social á þriðja tímanum eftir hádegi.
Kortið, sem virðist vera búið til af gervigreind, sýnir Norður-Ameríku og Ísland þakið bandaríska fánanum.
Hann hefur áður birt slíkt kort af Grænlandi enda hefur hann ítrekað lýst því yfir að hann vilji leggja undir sig Grænland. Hann lét þau ummæli falla nýlega að eyjan yrði hluti af Bandaríkjunum í janúar 2029.
Hann hefur aftur á móti ekki lýst áhuga á Íslandi með beinum hætti, þó að hann hafi í ræðu í byrjun árs ítrekað vísað til Grænlands sem Íslands. Þá var greint frá því í janúar að Billy Long, nýr sendiherra Bandaríkjanna í Reykjavík, hefði grínast með það að Ísland yrði 52. ríki Bandaríkjanna en hann baðst síðan afsökunar á því.
Tilefni færslunnar er óskýrt en hún birtist á meðan Ursula von der Leyen er í opinberri heimsókn á Grænlandi þar sem hún hyggst tlkynna nýjan fjárfestingapakka fyrir landið.
Trump hefur í dag einnig birt fjölda annarra korta ríkinu Nýja-Mexíkó, nema þar sem það er nefnt „Nýja-Ameríka“.
Fréttin verður uppfærð.