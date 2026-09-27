Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín í höfuðborg Taílands vegna flóða en útlit er fyrir að það fari að draga úr rigningu á svæðinu. Neyðarskýli hafa verið sett upp víða um borgina og vegum hefur verið lokað en unnið er að því að veita vatni burt eins fljótt og auðið er.
Borgarstjóri Bangkok, Chadchart Sittipunt, hefur sagt að úrkoma haldi áfram að minnka en hann varaði borgarbúa þó við því að vatnsborð myndi hækka enn meira á sumum svæðum í borginni þar sem vatn héldi áfram að streyma inn frá nærliggjandi svæðum. Er þetta meðal þess sem erlendir miðlar á borð við fréttaveituna AP greina frá.
Að minnsta kosti átta manns hafa látið lífið í flóðunum síðustu tíu daga en stöðug og mikil úrkoma svo dögum skiptir hefur valdið víðtækum flóðum og alvarlegum truflunum í Bangkok, sem hefur haft áhrif á umferð og fyrirtæki, en uppsöfnuð úrkoma hefur farið yfir þrjátíu sentímetra á mörgum svæðum.
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Veðurstofa Taílands sagði að enn væri búist við miðlungsmikilli til mikilli rigningu á sunnudag í nokkrum landshlutum en búist væri við að aðstæður myndu batna á mánudag, er fram kemur í frétt AP.
Þá hafi um þrjú þúsund manns gist í neyðarskýlum víða um borgina síðustu nætur en á nokkrum láglendum svæðum sem séu enn á kafi hafi miklar skemmdir orðið vegna flóðsins á heimilum fólks.
Ríflega hálf milljón manns í tuttugu og sex héruðum Tælands hefur orðið fyrir áhrifum af flóðum, sérstaklega í mið- og austurhluta landsins, samkvæmt upplýsingum frá almannavarna- og viðbragðsdeildinni.
Hér fyrir neðan má sjá stutt myndskeið frá því í gær, laugardaginn 26. september.