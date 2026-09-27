Donald Trump Bandaríkjaforseti segir mennina fimm sem handteknir voru nærri herflugstöðinni RAF Fairford í Englandi í nótt hafa ætlað að valda „miklum skaða“ á stöðinni. Hann segir bandarísk yfirvöld hafa haft mennina undir eftirliti um nokkurt skeið og fagnar samstarfi við Breta.
„Við höfðum þá til rannsóknar. Þeir ætluðu að valda miklum skaða á stöðinni okkar og samstarfið við Breta gekk frábærlega,“ sagði Trump við fréttamenn í dag samkvæmt breska ríkisútvarpinu.
„Við höfðum fylgst með þeim lengi og við náðum þeim.“
Trump sagði að bandarísk og bresk yfirvöld hefðu unnið náið saman að málinu en sagðist ekki vita nákvæmlega hvaða bresku stofnanir hefðu komið að aðgerðinni.
Mennirnir fimm eru í haldi grunaðir um brot á sprengiefnalögum og undirbúning hryðjuverks. Rannsókn málsins er nú undir stjórn bresku hryðjuverkalögreglunnar.
Lögreglan í Glósturskíri hafði fyrr í morgun aðeins sagt að nokkrir menn hefðu verið handteknir vegna gruns um brot á sprengiefnalögum og að sprengjusérfræðingar hersins væru að rannsaka nokkur ökutæki. Lögreglan sagði atvikið afmarkað og ekki taldi stafa hætta af því utan vettvangsins.
Breska ríkisútvarpið hefur jafnframt fengið senda eftirfarandi mynd sem sögð er sýna handtöku mannanna fimm í Whelford í nótt.
Uppruni myndarinnar hefur ekki verið staðfestur en BBC Verify staðsetti hana og telur hana virðast ósvikna. Myndin var tekin um 350 metra frá aðgangi að flugbraut RAF Fairford, við svokallað hlið 6A.
Staðurinn er aðeins um 40 metra frá þeim stað þar sem tvö ökutæki sprengjusérfræðinga sáust í nótt og um 200 metra eftir vegi frá þeim stað þar sem sprengjueyðingarvélmenni hefur sést fara á milli þriggja hvítra sendibíla.
Lögreglu bárust upphaflega upplýsingar um þrjá grunsamlega sendibíla sem óku í átt að RAF Fairford skömmu fyrir klukkan eitt í nótt. Vopnaðir lögreglumenn handtóku fimm menn í kjölfarið. Um 85 heimili voru rýmd og um 400 metra öryggissvæði sett upp á meðan sprengjusérfræðingar rannsökuðu bílana.