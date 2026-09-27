Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum

Tveir eru látnir og í það minnsta átta manns er enn saknað eftir að snjóflóð féll á grunnbúðir í Himalajafjöllum þar sem hópur fjallgöngufólks hafði komið sér fyrir. Hópurinn var skipaður nepölskum ríkisborgurum, þar á meðal fjallgöngumönnum og aðstoðarfólki, sem hafði verið sendur á undan erlendum fjallgöngumönnum til að undirbúa búðirnar og festa línur í fjallinu.
Björgunarsveitir hafa unnið að því að leita fólksins sem hafði slegið upp grunnbúðum við rætur Himlung Himal-tinds í Manang-héraði en hann er við landamæri Nepals og Tíbet. Mikil snjókoma hafði verið á svæðinu undanfarna daga, er fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Þar segir einnig að slæmt veður hafi tafið björgunaraðgerðir og að í fyrstu hafi þyrlur og björgunarsveitir ekki komist á staðinn. Enn sé óljóst nákvæmlega hversu margra fjallgöngumanna sé enn saknað en það séu í það minnsta átta.
Björgunarsveit skipuð reyndum fjallgöngumönnum var flutt með þyrlu frá Katmandú, höfuðborg Nepals, og er búist við að þær aðgerðir haldi áfram á mánudag vegna erfiðra veðuraðstæðna, að því er staðarmiðlar greina frá.
Hópurinn hafði verið sendur á undan erlendum fjallgöngumönnum til að undirbúa búðirnar, stika leiðina og festa línur í fjallinu.