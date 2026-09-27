Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Freyja Þórisdóttir skrifar 27. september 2026 21:39 Á myndinni má sjá Aleksandar Vucic, forseta Serbíu, undirrita afsögn sína sem forseti lýðveldisins. AP Aleksandar Vucic forseti Serbíu hefur sagt af sér en mótmæli hafa dunið á honum og ríkisstjórninni síðustu árin. Hann hafði setið sem forseti frá árinu 2014 og voru sjö mánuðir eftir af fimm ára kjörtímabilinu sem hófst árið 2017 þegar hann tilkynnti afsögn sína. Mótmæli ungs fólks og vaxandi óánægja almennings vegna aukinnar spillingar í stjórnkerfinu hafa einkennt síðasta árið í valdatíð Vucic. Hann hafði fyrr í haust boðað til skyndikosninga þann 25. október næstkomandi í von um að það myndi draga úr spennu og fá kjósendur til að segja hug sinn. Haft er eftir Vucic í erlendum miðlum á borð við breska ríkisútvarpið að stjórn hans hefði varðveitt frið og stöðugleika á níu ára valdatíð sinni. Hann hafði þegar tilkynnt um fyrirætlanir sínar um að segja af sér í júní og taldar eru miklar líkur á því að hann bjóði sig nú fram sem forsætisráðherraefni í komandi þingkosningum. Ana Branbic, forsætisráðherra Serbíu, tók við af Vucic sem starfandi forseti Serbíu þar til nýr forseti hefur verið kosinn. Vucic má ekki bjóða sig fram aftur sem forseti þar sem samkvæmt stjórnarskrá Serbíu má forseti ekki sitja lengur en tvö kjörtímabil. Mótmælaalda upphófst í Serbíu í kjölfar þess að sextán manns létust þegar steinsteypt skyggni á járnbrautarstöð hrundi í borginni Novi Sad í nóvember árið 2024. Mótmælendur hafa meðal annars krafist þess að einhver axli ábyrgð á harmleiknum, er fram kemur í frétt Al Jazeera um málið. Mótmælendur töldu að slysið endurspeglaði meira en áratug af stjórnartíð flokks Vučić, sem talaði mikið fyrir endurbættri stöð, en endurbæturnar áttu að vera tákn um framfarir í Serbíu. Samkvæmt stjórnarskrá Serbíu verður að halda forsetakosningar eigi síðar en þremur mánuðum eftir afsögn hans og því má reikna með því að Serbar muni flykkjast á kjörstað tvisvar til fyrir árslok, fyrst í lok október og svo að öllum líkindum í desember. Serbía Tengdar fréttir Ráðist að fjölmiðlafólki með ofbeldi og fúkyrðum Ítrekað er ráðist að fjölmiðlafólki í Serbíu með ofbeldi. Ritstjóri á nær einu frjálsu sjónvarpsfréttastöð landsins biðlar til Evrópuríkja um að fordæma aðför ráðamanna að fjölmiðlafrelsi. Forseti Serbíu freisti þess að ná stjórn á miðlinum. 26. október 2025 20:02 Mest lesið Stutt geti verið í kosningar Innlent Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Innlent Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Erlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Erlent Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Innlent Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Erlent Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Erlent Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Innlent Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Erlent Fleiri fréttir Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Sjá meira