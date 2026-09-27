Heimili rýmd nærri herflugstöð

Heimili nærri herflugstöð í Gloucester-skíri á Englandi voru rýmd í morgun að sögn lögreglu þar í landi. Nokkrir voru handteknir grunaðir um brot á lögum er varða sprengiefni nærri stöðinni en bandaríski flugherinn hefur þar aðsetur.
Að sögn breska ríkisútvarpsins voru nokkrir handteknir snemma í morgun og er mikill viðbúnaður viðbragðsaðila á svæðinu. Sprengjusérfræðingateymi breska hersins sinni nú rannsókn nokkurra bíla á svæðinu og hafi það verið girt af.
Lögreglan í Gloucester-skíri greindi frá því að íbúar í Whelford, þorpi í næsta nágrenni við Fairford-flugstöð breska flughersins, hefðu verið látnir yfirgefa heimili sín „í kjölfar tilkynningar um meiriháttar atvik.“
Bandaríski herinn hefur haft aðsetur á flugstöðinni frá því að átök Bandaríkjanna og Írans hófust í febrúar síðastliðnum.
Fréttin verður uppfærð.