Erlent

Heimili rýmd nærri herflugstöð

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Fairford-herflugvöllurinn er í Suður-Englandi. Myndin er úr safni.
Fairford-herflugvöllurinn er í Suður-Englandi. Myndin er úr safni. Getty/Horwood

Heimili nærri herflugstöð í Gloucester-skíri á Englandi voru rýmd í morgun að sögn lögreglu þar í landi. Nokkrir voru handteknir grunaðir um brot á lögum er varða sprengiefni nærri stöðinni en bandaríski flugherinn hefur þar aðsetur.

Að sögn breska ríkisútvarpsins voru nokkrir handteknir snemma í morgun og er mikill viðbúnaður viðbragðsaðila á svæðinu. Sprengjusérfræðingateymi breska hersins sinni nú rannsókn nokkurra bíla á svæðinu og hafi það verið girt af.

Lögreglan í Gloucester-skíri greindi frá því að íbúar í Whelford, þorpi í næsta nágrenni við Fairford-flugstöð breska flughersins, hefðu verið látnir yfirgefa heimili sín „í kjölfar tilkynningar um meiriháttar atvik.“

Bandaríski herinn hefur haft aðsetur á flugstöðinni frá því að átök Bandaríkjanna og Írans hófust í febrúar síðastliðnum.

Fréttin verður uppfærð.

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