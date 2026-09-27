Stutt geti verið í kosningar

Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins telur að ríkisstjórnin eigi ekki langt eftir og að stutt geti verið í alþingiskosningar.
Staða ríkisstjórnarinnar var rædd á opnum fundi Sjálfstæðisflokksins í Ásgarði í Vestmannaeyjum í gær en Eyjafréttir fjölluðu um það sem þar kom fram. Þar mun hún hafa sagt að hún teldi það ekki sjálfgefið að stjórnin sæti út kjörtímabilið. Haft er eftir henni að hún teldi að styttra gæti verið í kosningar en nú er gert ráð fyrir.
Auk Guðrúnar voru á fundinum þrír nýir þingmenn flokksins sem kynntu sig fyrir Eyjamönnum. Það voru þau Ingveldur Anna Sigurðardóttir, Árni Helgason og Sigurður Örn Hilmarsson.
Samkvæmt umfjöllun Eyjafrétta var á fundinum skorað á þingmennina að fylgja fast eftir samgöngumálum Eyjanna og þrýsta á um varanlegar lausnir. Vandamál í Landeyjahöfn og siglingar Herjólfs til Þorlákshafnar í byrjun árs undirstrikuðu enn á ný mikilvægi öruggra samgangna.
Ný almannavarnavatnsleiðsla milli lands og Eyja hafi einnig verið rædd og lögð var áhersla á að ríkið standi undir kostnaði við framkvæmdina enda um mikilvægt almannavarna- og öryggismál að ræða. Vatnsleiðslan frá Landeyjasandi til Heimaeyjar er 12,7 kílómetra löng og kostnaður við framkvæmdina hleypur á milljörðum.