Innlent

Maður á sex­tugs­aldri með á­verka á höfði eftir á­rás ung­menna

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Átökin áttu sér stað í Mjóddinni í Breiðholti.
Átökin áttu sér stað í Mjóddinni í Breiðholti. Vísir/Vilhelm

Tilkynnt var um alvarlega líkamsárás í Mjóddinni í Breiðholti á ellefta tímanum í gærkvöldi. Hópur unglinga veittist að manni á sextugsaldri. Hann var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði.

Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að um hafi verið að ræða ungmenni á bilinu 15 til 20 ára.

Lögregla viti hver hluti gerenda eru og vinna málið með barnavernd og foreldrum viðkomandi á næstu dögum.

Einn þolanda segir hann hafa verið fluttan með sjúkrabíl á sjúkrahús með áverka á höfði. Líkamsárásin telst alvarleg.

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