Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 27. september 2026 12:48 Bezalel Smotrich er sjálfur landtökumaður og býr í ólöglegri landtökubyggð á Vesturbakkanum. Getty Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra Ísraels og formaður HaTziyonut HaDatit, segist vilja að Ísraelar fari í stríð á Vesturbakkanum, leysi Palestínustjórnina upp og beiti þar sambærilegum hernaðaraðferðum og á Gasaströndinni. Hann segist jafnframt vilja innlima hluta Gaza og landsvæði í Líbanon allt norður að Litani-fljóti. Þetta kemur fram í viðtali við ísraelska miðilinn Ynet í aðdraganda þingkosninga í Ísrael 27. október, þeirra fyrstu frá hryðjuverkaárásinni sjöunda október. Smotrich var þar spurður út í stöðu öryggismála og viðvaranir háttsettra yfirmanna í ísraelska hernum og öryggiskerfinu um að ástandið á Vesturbakkanum gæti sprungið vegna meðal annars vaxandi ofbeldis landnema. „Ég held að við þurfum að fara í stríð í Júdeu og Samaríu,“ sagði Smotrich en það er það sem ísraelsk stjórnvöld kalla Vesturbakkann. Ísraelskir hermenn vakta ólöglegu landtökubyggðina Maale Arugot sem stofnuð var á Vesturbakkanum í sumar.Getty „Gera þar það sem við gerðum á Gasa. Taka Palestínustjórnina í sundur, sem er hryðjuverkastjórn.“ Ummælin lætur hann falla á sama tíma og spenna á Vesturbakkanum hefur aukist verulega. Reuters greindi fyrr í þessum mánuði frá mikilli aukningu ofbeldis ísraelskra landnema gegn Palestínumönnum. Ísraelsk stjórnvöld hafa fordæmt slíkt ofbeldi en handtökur og ákærur eru sjaldgæfar. Um þrjár milljónir Palestínumanna og um 750 þúsund ísraelskir landnemar búa á Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem. Vill innlima landsvæði á Gasa og í Líbanon Smotrich sagðist vilja að Ísraelar innlimuðu landsvæði á Gasa allt að svokallaðri gulu línu og landsvæði í Líbanon allt norður að Litani-fljóti. Gula línan er mörk þess svæðis á Gasa sem ísraelski herinn heldur nú undir stjórn sinni samkvæmt vopnahlésfyrirkomulagi sem komið var á í október í fyrra. Ísrael hefur síðan fært línuna fram á nokkrum stöðum og ræður nú yfir stærstum hluta Gasastrandar. Litani-fljót liggur tugi kílómetra norður af landamærum Ísraels og Líbanons. Ísraelskar hersveitir fóru yfir fljótið í maí í umfangsmikilli sókn gegn Hezbollah en síðar náðist samkomulag um vopnahlé þar sem meðal annars var gert ráð fyrir að Hezbollah hyrfi af svæðinu sunnan Litani og líbanski herinn tæki þar við yfirráðum. Viðurkennir ábyrgð á 7. október Smotrich var í viðtalinu einnig spurður um þá staðreynd að árás Hamas 7. október 2023 hafi átt sér stað þegar hægristjórn Benjamíns Netanjahú var við völd. „Það er rétt. Mesta hörmungin varð á okkar vakt,“ sagði Smotrich. Hann sagði ríkisstjórnina hins vegar síðan hafa náð sér á strik og háð stríð á mörgum vígstöðvum með miklum árangri. Smotrich sagðist sjálfur bera ábyrgð á hryllingnum 7. október. „Auðvitað ber ég sameiginlega ábyrgð. Ég var ráðherra í ríkisstjórninni þegar þetta gerðist. Ég mun bera þessa ábyrgð með mér í gröfina.“ Hann sagði hana hafa hvílt þungt á sér og að hann hefði undanfarin þrjú ár reynt að standa undir henni. Sjöundi október vofir enn yfir ríkisstjórninni Netanjahú sækist eftir sjöunda kjörtímabili sínu sem forsætisráðherra í kosningunum 27. október en gagnrýni á ábyrgð stjórnvalda á árásinni 7. október hefur verið áberandi. Reuters greindi í september frá því að nýir hægrisinnaðir frambjóðendur hefðu meðal annars reynt að höfða til kjósenda sem telja núverandi stjórnvöld bera ábyrgð á öryggisbrestinum. Smotrich var spurður hvort Netanjahú, sem hefur setið lengur sem forsætisráðherra en nokkur annar í sögu Ísraels, bæri sérstaka ábyrgð á því sem gerðist. Hann sagði forsætisráðherrann hafa gert mörg mistök og sagðist sjálfur hafa reynt að draga úr afleiðingum þeirra. Jabalia á Gasaströndinni.Getty „En ég er bara með sjö sæti. Ef ég væri með þrjátíu sæti væri ég forsætisráðherra og allt liti öðruvísi út.“ Flokkur Smotrich gekk fyrr í þessum mánuði til kosningabandalags við Zehut, flokk Mosje Feiglin. Samkomulagið nær bara til kosninganna og eiga flokkarnir að starfa sjálfstætt að kosningum loknum. Kynt undir landtökumenn fyrir kosningar Smotrich hefur um árabil þrýst á um formlega innlimun Vesturbakkans og farið með víðtækt vald yfir byggða- og skipulagsmálum þar samhliða starfi sínu sem fjármálaráðherra. Fyrr í mánuðinum var tilkynnt um útboð vegna 2.167 nýrra íbúða í hinu umdeilda E1-verkefni austur af Jerúsalem, til viðbótar við 1.234 íbúðir sem áður höfðu verið boðnar út. Smotrich hefur sjálfur sagt að verkefninu sé ætlað að koma í veg fyrir stofnun palestínsks ríkis. Í viðtalinu gerði Smotrich skýrt að stefna hans væri ekki að reyna að treysta Palestínustjórnina sem mótvægi við Hamas heldur að afnema hana og beita mun umfangsmeira hervaldi á Vesturbakkanum. „Rétt eins og þið tókuð Hamas í sundur á Gaza,“ sagði hann að fyrirmælin til hersins ættu að hljóða, „verða engir hryðjuverkainnviðir í Júdeu og Samaríu.“ Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Erlent Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Erlent Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Innlent Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Erlent Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Innlent Heimili rýmd nærri herflugstöð Erlent Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Innlent Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Erlent Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Erlent Fleiri fréttir Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Sjá meira