Billy Long, mögulegur sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, hefur beðist afsökunar á ummælum sínum um að gera Ísland að 52. ríki Bandaríkjanna. Einungis um grín hafi verið að ræða.
Greint var frá því í gær að Long hefði grínast með það við þingmenn Bandaríkjanna í gær að Ísland yrði gert að 52. ríki Bandaríkjanna og hann sjálfur myndi taka við embætti ríkisstjóra. Bandaríkjastjórn tilnefndi Long sem sendiherra á Íslandi en hann hefur þó enn ekki verið skipaður í stöðuna.
Arctic Today greinir frá því að Long hafi beðist afsökunar á ummælum sínum.
„Þetta var ekkert alvarlegt, ég var með fólki sem ég hafði ekki hitt í þrjú ár og það var að grínast með að Jeff Landry yrði ríkisstjóri Grænlands og fór svo að grínast með mig og ef einhver tók því illa, þá biðst ég afsökunar,“ er haft eftir Long.
Ummæli hans vöktu mikla reiði á Íslandi. Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar, sagði brandarann ekki fyndinn í pontu á Alþingi í morgun. Slíkir brandarar ógni fullveldi smárra ríkja á við Ísland.
Jón Axel Ólafsson, fjölmiðlamaður með meiru, stofnaði undirskriftarlista þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er hvött til að hafna Long sem sendiherra. Tæplega 2400 hafa undirritað listann þegar þessi orð eru rituð.
Í viðtalinu sagðist Long ekki hafa frétt af viðbrögðum hérlendis við ummælunum. Hann vissi ekki heldur að utanríkisráðuneytið hefði haft samband við bandaríska sendiráðið til að athuga sannleiksgildi orða hans líkt og Rúv greindi frá.
Hann segist þó skilja viðbrögðin í ljósi þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað sagst vilja að Bandaríkin myndu eignast Grænland þrátt fyrir að bæði Danir og Grænlendingar taki það í mál.
Long ítrekaði að um væri að ræða grín og ekki ætti að taka því alvarlega.
„Ég biðst afsökunar og það er eina athugasemdin mín, ég hlakka til að vinna með íslensku þjóðinni og ég biðst afsökunar á því að þessu hafi verið tekið svona, ég var með vinahópi og það var engin alvara á bak við þetta,“ segir hann.