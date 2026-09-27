Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 27. september 2026 12:08 Mikill hiti var í pontu Alþingis á fimmtudaginn. Orð eins og skítapottur voru látin falla af Ingu Sæland formanni Flokks fólksins. samsett Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir að svara verði því í hvaða umboði fyrrverandi aðstoðarmaður Guðmundar Inga hafi sent skilaboðin umdeildu þar sem honum voru gefnir tveir kostir, afsögn eða stríð. Þingmaður Samfylkingarinnar segir merkilegt að einkaskilaboð milli fólks séu til umræðu í pontu Alþingis. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknar, og Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, voru gestir Páls Magnússonar á Sprengisandi þar sem skeytasending var til umræðu sem Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, fékk frá fyrrverandi aðstoðarkonu sinni þar sem honum voru gefnir tveir kostir í stöðunni: afsögn eða stríð. Stefán Vagn segir að stóra spurningin snúist um það í hvaða umboði aðstoðarmaðurinn sendi skeytið. „Það er náttúrulega grafalvarlegt mál ef að aðstoðarmaðurinn hefur án umboðs sent þennan póst. Það hlýtur að vera stóra spurningin sem þarf að svara vegna þess að það er alveg ljóst að í tölvupóstinum kemur mjög skýrt fram að hún sé að tala í umboði valkyrjanna eins og hún orðar það. En ef það er ekki rétt, hvaðan er þessi póstur þá kominn?“ Arna Lára segir óumdeilt að Guðmundur Ingi hafi sagt af sér að eigin frumkvæði vegna veikinda. Hún segist skilja tilfinningar Guðmundar Inga en ekki megi gleyma því að mikið umrót hafi verið í ráðuneyti barna- og menntamála og því ekki óeðlilegt að formaður Flokks fólksins hafi viljað sjá stöðugleika í ráðuneytinu. Hún segir merkilegt að umræða um einkaskilaboð hafi ratað í pontu Alþingis. „Mér fannst mjög merkilegt að sitja undir þessu á Alþingi á fimmtudaginn. Formaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður Framsóknarflokksins, sem hér situr við hliðina á mér, eru að velta sér upp úr einkaskilaboðum fyrrverandi aðstoðarmanns og fyrrverandi ráðherra. Mér fannst þetta dálítið merkilegt, verð ég að segja.“ „Ég meina, þetta voru náttúrulega ekki meiri einkaskilaboð en það að þau voru á miðlunum, öllum fréttamiðlum og meðal annars Ríkisútvarpinu um morguninn þannig að einkaskilaboð og einkaskilaboð... þau voru orðin opinber.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Erlent Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Erlent Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Innlent Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Erlent Heimili rýmd nærri herflugstöð Erlent Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Erlent Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Innlent Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Erlent Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Verður gervigreindin mennskari eða fólk eins og gervigreind? Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Umdæmin mishrifin af fækkun embætta Tugir mættir til þess að mótmæla ríkisstjórninni Buxnalaus Lalli olli glundroða Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Sjá meira