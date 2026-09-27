Innlent

Segir merki­legt að einkaskilaboð séu rædd á Al­þingi

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Mikill hiti var í pontu Alþingis á fimmtudaginn. Orð eins og skítapottur voru látin falla af Ingu Sæland formanni Flokks fólksins.
Mikill hiti var í pontu Alþingis á fimmtudaginn. Orð eins og skítapottur voru látin falla af Ingu Sæland formanni Flokks fólksins. samsett

Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir að svara verði því í hvaða umboði fyrrverandi aðstoðarmaður Guðmundar Inga hafi sent skilaboðin umdeildu þar sem honum voru gefnir tveir kostir, afsögn eða stríð. Þingmaður Samfylkingarinnar segir merkilegt að einkaskilaboð milli fólks séu til umræðu í pontu Alþingis.

Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknar, og Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, voru gestir Páls Magnússonar á Sprengisandi þar sem skeytasending var til umræðu sem Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, fékk frá fyrrverandi aðstoðarkonu sinni þar sem honum voru gefnir tveir kostir í stöðunni: afsögn eða stríð.

Stefán Vagn segir að stóra spurningin snúist um það í hvaða umboði aðstoðarmaðurinn sendi skeytið.

„Það er náttúrulega grafalvarlegt mál ef að aðstoðarmaðurinn hefur án umboðs sent þennan póst. Það hlýtur að vera stóra spurningin sem þarf að svara vegna þess að það er alveg ljóst að í tölvupóstinum kemur mjög skýrt fram að hún sé að tala í umboði valkyrjanna eins og hún orðar það. En ef það er ekki rétt, hvaðan er þessi póstur þá kominn?“

Arna Lára segir óumdeilt að Guðmundur Ingi hafi sagt af sér að eigin frumkvæði vegna veikinda. Hún segist skilja tilfinningar Guðmundar Inga en ekki megi gleyma því að mikið umrót hafi verið í ráðuneyti barna- og menntamála og því ekki óeðlilegt að formaður Flokks fólksins hafi viljað sjá stöðugleika í ráðuneytinu.

Hún segir merkilegt að umræða um einkaskilaboð hafi ratað í pontu Alþingis.

„Mér fannst mjög merkilegt að sitja undir þessu á Alþingi á fimmtudaginn. Formaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður Framsóknarflokksins, sem hér situr við hliðina á mér, eru að velta sér upp úr einkaskilaboðum fyrrverandi aðstoðarmanns og fyrrverandi ráðherra. Mér fannst þetta dálítið merkilegt, verð ég að segja.“

„Ég meina, þetta voru náttúrulega ekki meiri einkaskilaboð en það að þau voru á miðlunum, öllum fréttamiðlum og meðal annars Ríkisútvarpinu um morguninn þannig að einkaskilaboð og einkaskilaboð... þau voru orðin opinber.“

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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