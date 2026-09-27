Lögreglu á stöð eitt barst tilkynning um líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í morgun eða í dag. Þegar laganna verði bar að garði var gerandinn farinn af vettvangi en þó telur lögreglan sig vita um hvern ræðir og er málið í rannsókn. Ekki liggur fyrir um hversu alvarlega áverka var að ræða.
Er þetta meðal þeirra atriða sem voru skráð í kerfi Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 05:00 í morgun og þar til klukkan 17:00 en alls voru þrjátíu og átta mál skráð. Þá voru í það minnsta fjórir vistaðir í fangageymslu á tímabilinu.
Á varðsvæði stöðvar eitt, sem nær yfir Vesturbæ, Miðborg, Hlíðarnar, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnes, var maður í annarlegu ástandi handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt og í kjölfarið vistaður í fangageymslu.
Þá var í hverfi 105 tilkynnt um umferðarslys þar sem drengur féll af reiðhjóli og slasaðist en hann var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna til frekari skoðunar.
Tveir ökumenn voru sektaðir fyrir of hraðan akstur og keyrði annar þeirra um á 111 kílómetrum á klukkustund en hinn á 113 og var í báðum tilvikum um að ræða götur þar sem leyfilegur hámarkshraði var 80 kílómetrar á klukkustund.
Einnig voru nokkrir ökumenn stöðvaðir í akstri vegna gruns um ölvunarakstur eða akstur undir áhrifum fíkniefna en voru þau mál afgreidd að lokinni blóðsýnatöku.
Í hverfi 113, sem er á varðsvæði lögreglustöðvar fjögur, var tilkynnt um líkamsárás. Einn maður í annarlegu ástandi var handtekinn á vettvangi en árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku til athugunar og aðhlynningar.