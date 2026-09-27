Erlent

Fimm hand­teknir og grunaðir um skipu­lagningu hryðjuverks

Samúel Karl Ólason skrifar
Fjöldi lögregluþjóna eru á vettvangi nærri herstöðinni og er öryggisgæsla gífurleg.
Fjöldi lögregluþjóna eru á vettvangi nærri herstöðinni og er öryggisgæsla gífurleg. AP/Ben Birchall, PA

Fimm voru handteknir nærri herflugstöðinni Fairford í Englandi í nótt eftir að íbúar þorps á svæðinu hringdu í lögreglu vegan þriggja sendiferðabíla sem þóttu grunsamlegir. Hringt var á lögregluna skömmu fyrir klukkan eitt í nótt en mennirnir sem voru í kjölfarið handteknir hafa verið sakaðir um brot á lögum um sprengiefni. Þeir liggja einnig undir grun um skipulagningu hryðjuverka.

Í kjöfarið var stórt svæði kringum bílana, í um fjögur hundruð metra radius frá bílunum þremur, rýmt. Þá voru 85 heimili í þorpinu Whelford rýmd.

Sjá einnig: Heimili rýmd nærri herflugstöð

Myndefni frá Whelford hefur í morgun sýnt sprengjusérfræðinga nota róbóta til að skoða sendiferðabílana en lögreglan hefur ekki staðfest að sprengjur hafi fundist í þeim.

Aðrar myndir sem hafa verið í dreifingu í morgun hafa sýnt stærðarinnar traktora sem búið var að leggja fyrir innganga í herstöðina.

Umrædd herstöð er í eigu breska flughersins er einnig mikið notuð af Bandaríkjamönnum og meðal annars til árása í Íran. Þaðan hefur bandarískum sprengjuflugvélum verið flogið til árása í Íran og eru bandarískar sprengjuflugvélar þar núna.

Mennirnir fimm voru fyrst sakaðir um brot á lögum um sprengiefni en seinna meir var opinberað að þeir liggja einnig undir grun um skipulagningu hryðjuverks. Það og hvernig traktorarnir var lagt fyrir innganga herstöðvarinnar, þykir benda til þess að mögulega hafi verið komið í veg fyrir árás á herstöðina. Lögrelgan hefur þó ekkert staðfest í þeim efnum.

Í yfirlýsingu frá lögrelgunni skömmu fyrir klukkan eitt kom fram að rannsókn væri enn yfirstandandi og að and-hryðjuverkasveitir kæmu að þeirri rannsókn.

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