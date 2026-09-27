Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Samúel Karl Ólason skrifar 27. september 2026 13:14 Fjöldi lögregluþjóna eru á vettvangi nærri herstöðinni og er öryggisgæsla gífurleg. AP/Ben Birchall, PA Fimm voru handteknir nærri herflugstöðinni Fairford í Englandi í nótt eftir að íbúar þorps á svæðinu hringdu í lögreglu vegan þriggja sendiferðabíla sem þóttu grunsamlegir. Hringt var á lögregluna skömmu fyrir klukkan eitt í nótt en mennirnir sem voru í kjölfarið handteknir hafa verið sakaðir um brot á lögum um sprengiefni. Þeir liggja einnig undir grun um skipulagningu hryðjuverka. Í kjöfarið var stórt svæði kringum bílana, í um fjögur hundruð metra radius frá bílunum þremur, rýmt. Þá voru 85 heimili í þorpinu Whelford rýmd. Sjá einnig: Heimili rýmd nærri herflugstöð Myndefni frá Whelford hefur í morgun sýnt sprengjusérfræðinga nota róbóta til að skoða sendiferðabílana en lögreglan hefur ekki staðfest að sprengjur hafi fundist í þeim. A bomb disposal robot has been used at the scene of the incident in the village of Whelford.The vehicle appeared to be inspecting large white vans.Sky's @KamaliMelbourne reports on what is known so far.https://t.co/pbFbjT2Ano Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/hwH9iQgxgH— Sky News (@SkyNews) September 27, 2026 Aðrar myndir sem hafa verið í dreifingu í morgun hafa sýnt stærðarinnar traktora sem búið var að leggja fyrir innganga í herstöðina. Umrædd herstöð er í eigu breska flughersins er einnig mikið notuð af Bandaríkjamönnum og meðal annars til árása í Íran. Þaðan hefur bandarískum sprengjuflugvélum verið flogið til árása í Íran og eru bandarískar sprengjuflugvélar þar núna. Mennirnir fimm voru fyrst sakaðir um brot á lögum um sprengiefni en seinna meir var opinberað að þeir liggja einnig undir grun um skipulagningu hryðjuverks. Það og hvernig traktorarnir var lagt fyrir innganga herstöðvarinnar, þykir benda til þess að mögulega hafi verið komið í veg fyrir árás á herstöðina. Lögrelgan hefur þó ekkert staðfest í þeim efnum. Í yfirlýsingu frá lögrelgunni skömmu fyrir klukkan eitt kom fram að rannsókn væri enn yfirstandandi og að and-hryðjuverkasveitir kæmu að þeirri rannsókn. UK counter-terrorism police seems to have intercepted a terrorist cell planning to strike RAF Fairford with (multiple) SVBIEDs. Army heavy tractors blocking base access points as bomb robots examine seized vans pic.twitter.com/VCvWp4gmjR— Hugo Kaaman (@HKaaman) September 27, 2026 England Bretland Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Mest lesið Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Erlent Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair Erlent Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Innlent Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Erlent Heimili rýmd nærri herflugstöð Erlent Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Innlent Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Innlent Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Erlent Ráðherra hafi hrakið hana úr starfi: „Ég mun aldrei gleyma svipnum á Ragnari“ Innlent Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Erlent Fleiri fréttir Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Þriggja turna þras í furstadæmunum Holmes flutt á áfangaheimili Banna búrkur og níkab Bygging nýs og stærra glæsihýsis Pútíns langt á veg komin Æðstu herforingjar halda skyndifund um árásir Húta Frægt fólk meðal handtekinna í New York „Höfum aldrei átt betra samband“ Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Sjá meira