Erlent

Hátt í þrjá­tíu drepnir í tveimur skot­á­rásum

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Myndin er tekin eftir skotárás í KwaMakhutha í Suður-Afríku þann 23. september þegar ellefu voru skotnir til bana.
Myndin er tekin eftir skotárás í KwaMakhutha í Suður-Afríku þann 23. september þegar ellefu voru skotnir til bana. EPA/STRINGER

27 voru drepnir og 26 særðir í tveimur skotárásum í Suður-Afríku síðasta sólarhringinn.

Önnur skotárásin átti sér stað í Jóhannesarborg í gærkvöld þegar átta árásarmenn réðust inn á bar á svæðinu og hleyptu af skotum með þeim afleiðingum að 17 voru drepnir og 15 særðir. 

Hin árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í Cape Town í morgun og voru 10 skotnir til bana og 11 særðir. 

Ein hæsta morðtíðni heims er í Suður-Afríku og hafa yfirvöld barist við glæpagengi á síðustu árum. Þetta kemur fram á vef BBC þar sem jafnframt segir að enginn hafi verið handtekinn vegna árásanna og að lögreglunni sé ekki kunnugt um ástæðu þeirra.

Suður-Afríka

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