27 voru drepnir og 26 særðir í tveimur skotárásum í Suður-Afríku síðasta sólarhringinn.
Önnur skotárásin átti sér stað í Jóhannesarborg í gærkvöld þegar átta árásarmenn réðust inn á bar á svæðinu og hleyptu af skotum með þeim afleiðingum að 17 voru drepnir og 15 særðir.
Hin árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í Cape Town í morgun og voru 10 skotnir til bana og 11 særðir.
Ein hæsta morðtíðni heims er í Suður-Afríku og hafa yfirvöld barist við glæpagengi á síðustu árum. Þetta kemur fram á vef BBC þar sem jafnframt segir að enginn hafi verið handtekinn vegna árásanna og að lögreglunni sé ekki kunnugt um ástæðu þeirra.